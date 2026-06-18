東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【NZ】

実質GDP（第1四半期）07:45

結果 0.8%

予想 0.8% 前回 0.5%（0.2%から修正）（前期比)

結果 1.5%

予想 1.0% 前回 1.5%（1.3%から修正）（前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

米国イランが予定より早く覚書に署名、発効した

濃縮ウランはIAEA監督下で“ 現地“ において希釈処理

海峡は60日間は通航無料、その後イランが再び徴収へ



イラン外務省報道官

濃縮物質の国外移送は容認せず、ミサイルは交渉の対象外

ホルムズ海峡でサービス料（通航料）を請求する必要

ホルムズ海峡の管理権限をイラン・オマーン両国で保持

米国にはイスラエルに合意を順守させる責任がある



トランプ米大統領「最終合意ではない、覚書にすぎない」

言うこと聞かなければ、爆弾を彼らの頭のど真ん中に落とす

他国がミサイル保有して、イランだけ保有できないのは不公平

外部サイト