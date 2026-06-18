東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【NZ】
実質GDP（第1四半期）07:45
結果 0.8%
予想 0.8% 前回 0.5%（0.2%から修正）（前期比)
結果 1.5%
予想 1.0% 前回 1.5%（1.3%から修正）（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米国イランが予定より早く覚書に署名、発効した
濃縮ウランはIAEA監督下で“ 現地“ において希釈処理
海峡は60日間は通航無料、その後イランが再び徴収へ
イラン外務省報道官
濃縮物質の国外移送は容認せず、ミサイルは交渉の対象外
ホルムズ海峡でサービス料（通航料）を請求する必要
ホルムズ海峡の管理権限をイラン・オマーン両国で保持
米国にはイスラエルに合意を順守させる責任がある
トランプ米大統領「最終合意ではない、覚書にすぎない」
言うこと聞かなければ、爆弾を彼らの頭のど真ん中に落とす
他国がミサイル保有して、イランだけ保有できないのは不公平
※経済指標
【NZ】
実質GDP（第1四半期）07:45
結果 0.8%
予想 0.8% 前回 0.5%（0.2%から修正）（前期比)
結果 1.5%
予想 1.0% 前回 1.5%（1.3%から修正）（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米国イランが予定より早く覚書に署名、発効した
濃縮ウランはIAEA監督下で“ 現地“ において希釈処理
海峡は60日間は通航無料、その後イランが再び徴収へ
イラン外務省報道官
濃縮物質の国外移送は容認せず、ミサイルは交渉の対象外
ホルムズ海峡でサービス料（通航料）を請求する必要
ホルムズ海峡の管理権限をイラン・オマーン両国で保持
米国にはイスラエルに合意を順守させる責任がある
トランプ米大統領「最終合意ではない、覚書にすぎない」
言うこと聞かなければ、爆弾を彼らの頭のど真ん中に落とす
他国がミサイル保有して、イランだけ保有できないのは不公平