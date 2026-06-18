元自衛官でお笑い芸人のやす子さんが、6月16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で最大震度5弱の強い地震があったことを受け、発生から約5分後に自身のX（旧Twitter）を投稿。その “地震への備え” についてのメッセージが反響を呼んでいます。

【写真を見る】【 やす子 】「地震強かったですね。皆さん大丈夫ですか？」 地震発生時 “即座に発信” したメッセージに 感謝の声 続々





やす子さんは、「地震強かったですね。皆さん大丈夫ですか？余震に気をつけましょう。」と書き出し、注意喚起。



続いて、“地震への備え”について次のように綴りました。

「枕元に靴を置く モバイルバッテリーは充電しておく 今夜はお風呂の水は抜かない」





「大地震が起きるとテレビ、携帯使えなくなります ラジオを手元に用意しておくと良いかもです」と、自身のSNSを活用し、迅速にやす子さんならではのメッセージを届けましたこの投稿に「ラジオの存在忘れてました やす子ちゃんありがとうね」「さすが非常事態に強い 心強いです」 「やす子ちゃんは大丈夫でしたか ? 防災用品、確認しようと思います」「やす子ちゃんいつも心配してくれてありがとうございます」など、多くの感謝のコメントが寄せられています。自衛官時代などに防災に関する知識を培っているやす子さんは、これまでも、防災イベントなどに出演し防災術を伝えたり、今回同様、比較的大きな地震など発生した時に、自身のSNSで “備えや防災に関するメッセージ” を発信したりしています。





【担当：芸能情報ステーション】