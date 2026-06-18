インターネットイニシアティブ<3774.T>が３日続伸している。この日、産業機械や工場設備をＩｏＴ化するソリューション「ＩＩＪ産業ＩｏＴセキュアリモートマネジメント」（ＩＩｏＴ－ＳＲＭ）が、三和シヤッター工業（東京都板橋区）のシャッター遠隔管理システム「ＲｅｍｏＳｍａＰｒｏ（リモスマプロ）」に採用されたと発表しており、好材料視されている。



ＩＩｏＴ－ＳＲＭは、産業機械をＩｏＴでスマート化し、ビジネスに活用するための基盤を低コストかつスピーディに構築するソリューションで、オープン＆マルチベンダー対応により、制御装置等のメーカーに縛られることなく幅広い産業設備を対象に導入が可能な点が特徴。今回の採用にあたっても、ＩｏＴプラットフォームに必要なさまざまな機能が一体的に提供される点や、既存設備への後付けが可能な柔軟性などが評価されたとしている。



出所：MINKABU PRESS