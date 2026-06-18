「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、エスネットワークス<5867.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



１７日の取引終了後、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を３９億３６００万円から４４億円（前期比２８．７％増）へ、営業利益を４億円から６億円（同９６．１％増）へ、純利益を２億４５００万円から３億７０００万円（同７０．５％増）へ上方修正した。連結子会社パラダイムシフトグループが営業投資先のエグジットに伴う株式の譲渡及び配当の受領により投資事業の売り上げを計上したことが要因。また、４月に子会社化したサンワロジの連結を開始したことも寄与する。



これを受けて同社株は急伸し、午前中には一時ストップ高の１４０７円に上昇。その後利益確定売りも出たが１２００円を上回る水準で推移しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS