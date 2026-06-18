カプコンは、対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』のYear 4最初の追加キャラクターとして「ヤスミン」を8月3日に配信することを発表した。あわせて、ゲームプレイ映像が公開されている。

【画像あり】フィリピンの伝統武術“エスクリマ”を駆使して戦う スクリーンショット

ヤスミンはフィリピン出身のファイターで、同国の伝統武術“エスクリマ”を駆使して闘う。俊敏な動きとカランビットナイフによる斬撃で相手を翻弄する、スピード感あふれるバトルスタイルが特徴となっている。

ヤスミンは祖父（Lolo）から、兄（Kuya）と共に闘い方を学んだ。当初は兄と一緒に過ごしたい思いで始めた修行だったが、ある日兄が忽然と姿を消してしまう。闘う意味を見失ったヤスミンは「FooTube」で動画を眺める日々を送るようになるが、あるフランス人スーパーモデルの動画に出会ったことで情熱を取り戻し、兄へと続く道を切り開くため再び世界へと踏み出す決意をする。

機動力に優れたタイプのファイターで、素早い動きで相手を翻弄し、ナイフで斬り込むバトルスタイルが特徴。さらに「バヤニ・モード」を組み合わせることで、相手を寄せ付けないスピードと素早い連撃を手に入れることができる。

必殺技「ダロイ・ン・トゥビグ」は、素早く前進しながらカランビットナイフで連続攻撃する技。通常技からのコンボ始動として有効で、「アロン」に派生すると一連の斬撃を繰り出す。アロンがヒットするとバヤニ・モードに突入し、ナイフが青く輝き出す。この状態で繰り出されるアロンはフィニッシュ攻撃が変化し、弱版はダウン、中版は地面バウンド、強版は通常よりも相手を高く打ち上げる性能となる。

「タリム・ン・ハンギン」は、前方へ回転しながらカランビットナイフで切りつける技。相手への接近を兼ねた奇襲として有効で、ヒットさせるとバヤニ・モードへ移行する。

「ムカ・ン・ランギット」は、前方に回転しながら飛び上がる技で、急降下しながら蹴りつける「クロッグ」と、逆さ回転しながら攻撃する「ウラン」の2種類に派生可能だ。

「リパ・ン・アギラ」は、上空に向かって蹴り技を繰り出す対空技で、コンボ締めにも適している。OD版は発生時に無敵が付与され、切り返し技としても有効。「パンギル・サ・リクラン」は、ブーメランのように軌道を描く飛び道具で、ボタン強度によって飛距離が変化する。

レベル1スーパーアーツ「ヒワン・ン・カラヒタン」は、相手を蹴り上げ捕まえた後、地面に叩き付ける技。発生時に無敵時間があり、ヒット時はバヤニ・モードに移行する。

レベル2スーパーアーツ「ナカタゴン・ラカス」は、発動後一定時間バヤニ・モードを維持したまま強化版必殺技が使用可能となり、専用技「リニャ・ン・リワナグ」も使える。

レベル3スーパーアーツ「パムムカドカッド・ン・サンパギータ」は、相手を回転させながらエネルギーを集め、一気に粉砕する大技となっている。

ヤスミンのOutfit 2は、闘いの場を離れた時の制服姿。アバターアーケードモードをプレイしてヤスミン師匠の「取得ゲージ」をMAXにするとアンロックできるほか、ファイターコインでも入手可能だ。

ヤスミンの配信と同時に、Year 4の幕開けとなる全体バトルバランス調整も行われる予定。Year 4ではもう一人の完全新規キャラクター「アルジュン」、「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」の「ティファ」、ワールドツアーでお馴染みの「ボシュ」も順次登場予定となっている。

また、6月26日から28日に開催される「Evo Las Vegas」にて、ヤスミンの先行試遊が予定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）