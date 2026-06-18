&TEAM9人が白いサッカーユニフォーム姿を披露！爽やかさと美しさが光るビジュアルに「似合いすぎる」「みんなマジでかっこいい」と絶賛の嵐

【写真】&TEAMメンバーの爽やか際立つサッカーのユニフォーム姿【動画】『エンティームサッカー部』#2 ＆ #1

&TEAM（エンティーム）の公式Instagramが更新。メンバーが爽やかなサッカーユニフォーム姿を披露し、注目を集めている。

■&TEAMサッカー部、9人の個性が光るユニフォームショット

本投稿は、6月17日に公開された&TEAMのYouTubeコンテンツ『エンティームサッカー部 #2｜ゴールセレモニー最強は誰!?』のオフショット。

先日公開された『エンティームサッカー部 #1』では、雨のため室内でフォーメーション決めとゴールパフォーマンス選手権を開催した。

今回は選手権の結果発表のあとに雨が止み、外に出て「巨人チーム」対「小人チーム」に分かれての試合がスタート。爆笑必至のプレーが繰り広げられた。

&TEAMのInstagramに公開された写真では、1枚目でMAKI（マキ）が自撮りした、白のユニフォーム姿のメンバー集合ショットを披露。2枚目には、背番号と名前が見えるよう横一列に並び、凛々しい後ろ姿を見せている。

続いて、各メンバーのソロショットも公開。教卓に腰掛け、膝下の長さが際立つEJ（ウィジュ）、センターパートの金髪でクールに決めたFUMA（フウマ）、腕に赤いキャプテンマークをつけ、颯爽とポーズするK（ケイ）。

前髪を下ろし、ポーズもどこかかわいらしいNICHOLAS（ニコラス）、黒板に描いた猫耳が似合いすぎるYUMA（ユウマ）、サッカー少年のような爽やかさを見せるJO（ジョウ）、額の白いヘアバンドがより愛らしさを引き立てるHARUA（ハルア）。

腕を組んで微笑む笑顔が優しいTAKI（タキ）、黒板に「LUNE（&TEAMのファンネーム、「E」はアキュートアクセント付きが正式表記）」と書いて振り返るMAKI（マキ）も登場し、それぞれが思い思いのポーズでユニフォーム姿を披露した。

SNSでは、「みんなマジでかっこいい」「ユニフォーム似合いすぎる」「&TEAMみんな運動神経いいね」「ユマニャンかわいすぎ」「マネージャーになりたい」「9人が楽しそうに笑ってるのを見てるだけでしあわせ」など、さまざまな感想が寄せられている。