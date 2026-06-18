【レポート】&TEAM FUMA・JOら「シュウウエムラ表参道ヒルズ新本店」オープンを祝福

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&TEAMのFUMAとJO、堀田茜らが、オープンを祝して「シュウウエムラ表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」を訪れた。

■“赤”に彩られた世界で個性美の探求を楽しんだ

日本発のメイクアップアーティストブランド「シュウウエムラ」は、ブランド誕生の地“表参道”にあらたなビューティブティック「シュウウエムラ表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」を6月19日にオープン。それに先駆け、テープカットセレモニーやメイクアップショーが開催された。

&TEAMのFUMAとJO、堀田茜は、あらたなステージを迎えたシュウウエムラのブランドの情熱を象徴する“赤”に彩られた世界で、ブランド初導入の瞬間骨格分析「3D フェイススキャニング」や新商品「アンリミテッドメイクアップフィックスミストレッド」、先行発売の「スカルプトクレヨン」などを試用。ブランドのアーティストリーの詰まった製品の数々を手に取り試したり、メイクアップアーティストからのアドバイスを受けたり、個性美の探求を楽しんだ。

■&TEAM FUMA・JO、堀田茜 コメント

◎&TEAM FUMA

表参道ヒルズ本店オープンおめでとうございます！ 赤がアクセントの店内、LUNE（&TEAMのファンネーム/「E」はアキュートアクセント付きが正式表記）にも遊びに来てほしい！

◎&TEAM JO

素敵な新本店のお祝いができて嬉しいです！ 店内には僕たちのサイン入りのメイクボックスも展示されてます。

◎堀田茜

いつもクレンジングオイルを愛用しているのでシュウウエムラさんの新店舗に遊びに来ました。骨格分析が面白い！

■関連リンク

シュウウエムラ 公式サイト

www.shuuemura.jp

&TEAM OFFICIAL SITE

https://andteam-official.jp