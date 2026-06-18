『風、薫る』バーンズ先生、“りん”見上愛たちを守る行動に称賛続々「根回しが凄い」「本当良い人」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第59回）が18日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）が実習生を守るためにとった行動が描かれると、ネット上には「根回しが凄いな」「本当良い人」「バーンズ先生らしい」などの声が集まった。
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）は虎太郎（小林虎之介）と再会
卒業式の日。りん（見上）、直美（上坂）、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取る。その場にバーンズがいないことが気になったりんたち。梅岡看護養成所の中を探し回っていると、バーンズは養成所を去ったゆき（中井友望）と一緒にアップルパイを作っていた。りんたちはゆきとの再会を喜びつつ、バーンズの思い出の味でもあるアップルパイを食べて、卒業を祝福するのだった。
その後、りんと直美は捨松（多部未華子）の元へ。捨松はりんと直美を前に「もう…お話していいでしょう…」と切り出すと、帝都医大病院が梅岡看護婦養成所の卒業生を受け入れる約束を反故にしようとしたと説明。驚くりんと直美に捨松は、バーンズが生徒たちに心配をかけないために奔走したと告げる。
バーンズはりんたちが病院に看護婦として受け入れられるよう働きかけるため、捨松を通じて勝海舟（片岡鶴太郎）と対面。さらにかつての入院患者で侯爵夫人の千佳子（仲間由紀恵）にも協力を依頼していたことが明らかになると、ネット上には「バーンズ先生の根回しが凄いな」「本当良い人」「したたかで愛のあるバーンズ先生らしい」といった反響が続出。
また、第59回の終盤でバーンズが日本を発ち故郷スコットランドへ帰国すると「バーンズ先生が登場してからドラマが加速しました」「もうお会いできないの寂しい」「バーンズ先生、大好きでした。また日本に来てね」などの投稿も相次いでいた。
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）は虎太郎（小林虎之介）と再会
卒業式の日。りん（見上）、直美（上坂）、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取る。その場にバーンズがいないことが気になったりんたち。梅岡看護養成所の中を探し回っていると、バーンズは養成所を去ったゆき（中井友望）と一緒にアップルパイを作っていた。りんたちはゆきとの再会を喜びつつ、バーンズの思い出の味でもあるアップルパイを食べて、卒業を祝福するのだった。
バーンズはりんたちが病院に看護婦として受け入れられるよう働きかけるため、捨松を通じて勝海舟（片岡鶴太郎）と対面。さらにかつての入院患者で侯爵夫人の千佳子（仲間由紀恵）にも協力を依頼していたことが明らかになると、ネット上には「バーンズ先生の根回しが凄いな」「本当良い人」「したたかで愛のあるバーンズ先生らしい」といった反響が続出。
また、第59回の終盤でバーンズが日本を発ち故郷スコットランドへ帰国すると「バーンズ先生が登場してからドラマが加速しました」「もうお会いできないの寂しい」「バーンズ先生、大好きでした。また日本に来てね」などの投稿も相次いでいた。