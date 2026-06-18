対象となる顧客への具体的な対応内容は同日中に改めて案内へ

スポーツチャンネル「DAZN」が6月18日、サッカー専用プラン「DAZN Soccer」の新規受付を停止すると発表した。

発表によると、DAZN Soccerの案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、顧客に誤解を招く可能性があったことが確認されたという。同社は事態を重く受け止め、顧客への対応を最優先とするために新規受付の停止に至ったとしている。

現在、影響を受けた可能性のある顧客の特定を進めており、対象者には順次メールにて案内が送付される。具体的な対応内容については、同日中に改めて案内される予定。公式サイトで「お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「DAZN」では、サッカー日本代表が出場中の北中米ワールドカップ全104試合を生配信。W杯に向けてサッカー専用プランを用意したが、新規受付が停止となった。生配信での音声・映像トラブルなども起きていた。（FOOTBALL ZONE編集部）