大阪湾岸で馬に乗る…“関西最大級の馬の祭典”開催へ 和田竜二調教師、角居勝彦元調教師ら豪華ゲスト【イベント概要】
関西最大級の馬の祭典『第6回 OSAKA ホースフェア』が、6月27日・28日の2日間、大阪南港ATCホールで開催される。
【写真】大阪南港に登場する和田竜二調教師、角居勝彦元調教師ら
同イベントは、乗馬・競馬・ホースセラピー・馬具など、馬に関わるあらゆる分野が垣根を超えて集結する「馬の総合博覧会」で、今回は過去最多となる60以上のブースが出展予定。
馬雑貨マルシェや最新の乗馬ブランドのPOP-UPに加え、子どもに人気のポニーショー、乗馬体験など、五感で楽しめる多彩なコンテンツが楽しめる。
さらに、パリオリンピックで92年ぶりのメダル獲得に沸いた「初老ジャパン」のメンバー・戸本一真氏をはじめ、2026年3月に調教師へと転身した競馬界のレジェンド・和田竜二氏、そして日本競馬界を牽引してきた名伯楽・角居勝彦氏ら、豪華ゲストが登場する。
■『第6回 OSAKA ホースフェア』
開催日：2026年6月27日（土）・28日（日）
開催時間：10時〜18時（最終入場受付17:30）
会場：大阪市住之江区南港北2-1-10
アジア太平洋トレードセンター（ATC） O’s南B2F Cホール
主催：JODHPURS (ジョッパーズ) 乗馬用品&ライフスタイル
運営：株式会社ワールドマーケット
後援：公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会、一般社団法人 日本障がい者乗馬協会、一般社団法人 日本社会人団体馬術連盟
入場料：当日券800円 前売券600円 小学生以下無料
主なコンテンツ
【馬とのふれあい】ポニー・サラブレッドとのふれあい、乗馬・馬車体験、ポニーショー
【セミナー・トークショー】著名人・専門家による無料セミナー・トークショー
【馬雑貨マルシェ・ワークショップ】馬モチーフのハンドメイド作品、ワークショップ、オリジナルフード＆スイーツ
【乗馬ブランドPOP-UPショップ】乗馬ウェア・馬具の新作・限定品・セール品、海外ブランドのノベルティも
【馬書籍ブックフェア】教本・図鑑・絵本・マンガなど馬の書籍150冊以上が集結
【キッチンカー】フード・軽食・スイーツ・ドリンクなど多彩なグルメ
【チャリティ活動】引退馬保護のための募金、児童養護施設の支援活動
【関西ウマスポットMAP】馬とふれあえる関西のスポット50ヶ所以上を紹介
【全国馬のおしごとMAP】全国70ヶ所以上の牧場求人情報を紹介
【企業ブース】最新アイテムの展示・実演、試供品配布、サービス体験
6月27日（土）登壇ゲスト
戸本一真氏 パリ五輪 総合馬術団体銅メダリスト
千本木倫子氏 馬の整体法マスターソンメソッド指導者
岩崎（高田）茉莉亜氏（※高＝はしごだか）杭州アジア大会 馬場馬術日本代表
角居勝彦氏 元JRA調教師、天理大学客員教授、馬術部アドバイザー
岡田龍樹氏 天理大学 副学長、社会連携センター室長
6月28日（日）登壇ゲスト
和田竜二氏 調教師、元JRA騎手
黒木茜氏 リオデジャネイロ五輪 馬場馬術日本代表
シャムロック乗馬クラブ シャムロック乗馬TV運営
岩崎崇文氏（※崎＝たつさき）Yogibo ヴェルサイユリゾートファーム代表
中田研氏 大阪大学 健康スポーツ科学教育研究環 特任教授・最高プロジェクト責任者（CPO）、ヘルスケアライディング研究会 会長
石田行司氏 ハーモニーワールド株式会社代表取締役社長、ヘルスケアライディング研究会 幹事長
倉恒弘彦氏 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 招へい教授、医学博士
昇寛氏 天理大学 人文学部社会福祉学科 特任教授、理学療法士
石井孝弘氏 天理大学 人文学部社会福祉学科 特任教授、作業療法士
【写真】大阪南港に登場する和田竜二調教師、角居勝彦元調教師ら
同イベントは、乗馬・競馬・ホースセラピー・馬具など、馬に関わるあらゆる分野が垣根を超えて集結する「馬の総合博覧会」で、今回は過去最多となる60以上のブースが出展予定。
馬雑貨マルシェや最新の乗馬ブランドのPOP-UPに加え、子どもに人気のポニーショー、乗馬体験など、五感で楽しめる多彩なコンテンツが楽しめる。
■『第6回 OSAKA ホースフェア』
開催日：2026年6月27日（土）・28日（日）
開催時間：10時〜18時（最終入場受付17:30）
会場：大阪市住之江区南港北2-1-10
アジア太平洋トレードセンター（ATC） O’s南B2F Cホール
主催：JODHPURS (ジョッパーズ) 乗馬用品&ライフスタイル
運営：株式会社ワールドマーケット
後援：公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会、一般社団法人 日本障がい者乗馬協会、一般社団法人 日本社会人団体馬術連盟
入場料：当日券800円 前売券600円 小学生以下無料
主なコンテンツ
【馬とのふれあい】ポニー・サラブレッドとのふれあい、乗馬・馬車体験、ポニーショー
【セミナー・トークショー】著名人・専門家による無料セミナー・トークショー
【馬雑貨マルシェ・ワークショップ】馬モチーフのハンドメイド作品、ワークショップ、オリジナルフード＆スイーツ
【乗馬ブランドPOP-UPショップ】乗馬ウェア・馬具の新作・限定品・セール品、海外ブランドのノベルティも
【馬書籍ブックフェア】教本・図鑑・絵本・マンガなど馬の書籍150冊以上が集結
【キッチンカー】フード・軽食・スイーツ・ドリンクなど多彩なグルメ
【チャリティ活動】引退馬保護のための募金、児童養護施設の支援活動
【関西ウマスポットMAP】馬とふれあえる関西のスポット50ヶ所以上を紹介
【全国馬のおしごとMAP】全国70ヶ所以上の牧場求人情報を紹介
【企業ブース】最新アイテムの展示・実演、試供品配布、サービス体験
6月27日（土）登壇ゲスト
戸本一真氏 パリ五輪 総合馬術団体銅メダリスト
千本木倫子氏 馬の整体法マスターソンメソッド指導者
岩崎（高田）茉莉亜氏（※高＝はしごだか）杭州アジア大会 馬場馬術日本代表
角居勝彦氏 元JRA調教師、天理大学客員教授、馬術部アドバイザー
岡田龍樹氏 天理大学 副学長、社会連携センター室長
6月28日（日）登壇ゲスト
和田竜二氏 調教師、元JRA騎手
黒木茜氏 リオデジャネイロ五輪 馬場馬術日本代表
シャムロック乗馬クラブ シャムロック乗馬TV運営
岩崎崇文氏（※崎＝たつさき）Yogibo ヴェルサイユリゾートファーム代表
中田研氏 大阪大学 健康スポーツ科学教育研究環 特任教授・最高プロジェクト責任者（CPO）、ヘルスケアライディング研究会 会長
石田行司氏 ハーモニーワールド株式会社代表取締役社長、ヘルスケアライディング研究会 幹事長
倉恒弘彦氏 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 招へい教授、医学博士
昇寛氏 天理大学 人文学部社会福祉学科 特任教授、理学療法士
石井孝弘氏 天理大学 人文学部社会福祉学科 特任教授、作業療法士