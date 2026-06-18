人形町のワイン酒場『cado』は、和と洋を自在にアレンジした小皿料理が絶品 多国籍なワインと楽しむ大人の時間
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町のワイン酒場『人形町cado（カド）』です。
和＆洋をアレンジ、センス抜群の料理をナチュラルワインと
小皿料理をひと通り楽しんだ帰り道、思わず口に出たのがこの言葉。ご近所さんがうらやましい〜！
実は五反田に1号店があり、人形町は2店目の出店だ。コンセプトの「大人のワイン酒場」という基本軸は両店とも同じだが、料理はそれぞれのシェフの個性を生かした”味わい”だそう。
「派手さはなくてもじんわりおいしい味をイメージして作っています」と語るのは高橋惇シェフ。そのセンスがまあいいこと。
例えばこの日のカルパッチョは真鯛に生海苔のソースを、ホタルイカとカブのマリネにはナスのピューレを。
蛍いかとかぶのマリネ〜茄子のピューレで1000円、蓮根とズッキーニのカポナータ800円、鶏せせりと菜の花のアヒージョ1300円、ウフマヨ〜トラパネーゼソース400円、真鯛とマッシュルームのカルパッチョ〜生のりソース1500円
『人形町cado（カド）』（左手前から時計回りに）蛍いかとかぶのマリネ〜茄子のピューレで 1000円、蓮根とズッキーニのカポナータ 800円、鶏せせりと菜の花のアヒージョ 1300円、ウフマヨ〜トラパネーゼソース 400円、真鯛とマッシュルームのカルパッチョ〜生のりソース 1500円 写真は取材時のメニューから。カルパッチョのソースはアーリオオーリオに生海苔を加えた磯の香りがアクセント。ウフマヨのソースは爽やかなトマトとバジルをベースにローストアーモンドでコク深く仕上げる。とにかくどれもワインが進む！
シンプルな構成ながら、和の素材を洋の調理法で、またその逆もあったりして楽しいったらない。ポーションも多過ぎず少な過ぎずつまみに適量。
おまけにグラスワインが15種ほど揃うとくれば泡、白、赤と次々に手が伸びる。軽く1杯でもしっかり食べても、楽しみ方は気分次第！
『人形町cado（カド）』シェフ 高橋惇さん
シェフ：高橋惇さん「地域に愛される店にしたいと思っています」
『人形町cado（カド）』
人形町『人形町cado（カド）』
［店名］『人形町cado（カド）』
［住所］東京都中央区日本橋人形町1-7-6HSビル1階
［電話］03-6822-0555
［営業時間］17時〜23時（22時LO）※土・日・祝は15時〜
［休日］月・他不定休
［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A2出口から徒歩1分
撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。