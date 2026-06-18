【ひらがなクイズ】難問！ 夏のファッションに共通する2文字を完成させよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、通気性の良い衣類、足元の汚れをきれいにするアイテム、そして冷暖房に影響を与えるものという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字をつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
な□□く
く□□き
ね□□か
ヒント：暑い季節に着用する、半袖や薄手の生地で作られた衣類。家に入る前や帰宅した際、足元の汚れをきれいにする行為やそのためのマットを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つふ」を入れると、次のようになります。
なつふく（夏服）
くつふき（靴拭き）
ねつふか（熱負荷）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、暑い時期を涼しく過ごすためのファッションアイテムから、足元をきれいにする掃除グッズ、さらには空調設備で重要となる熱エネルギーの算出値までを網羅しました。発音に注目することで、言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、通気性の良い衣類、足元の汚れをきれいにするアイテム、そして冷暖房に影響を与えるものという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字をつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
な□□く
く□□き
ね□□か
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正解：つふ正解は「つふ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つふ」を入れると、次のようになります。
なつふく（夏服）
くつふき（靴拭き）
ねつふか（熱負荷）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、暑い時期を涼しく過ごすためのファッションアイテムから、足元をきれいにする掃除グッズ、さらには空調設備で重要となる熱エネルギーの算出値までを網羅しました。発音に注目することで、言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)