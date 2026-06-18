山善は、発火リスクの低減に配慮した「準固体電池」採用の「準固体モバイルバッテリー」を、6月下旬から、同社ECサイト「山善ビズコム」およびECモール「くらしのeショップ」、全国の家電量販店やホームセンターなどで順次発売する。

近年、モバイルバッテリーにおける発火・発煙事故が社会的な関心事となっている。一般的に使用されているリチウムイオン電池は、電解液に可燃性の有機溶剤を使用しているため、衝撃等による内部の破損や劣化で正極と負極がショートし、発火や破裂を引き起こすことが稀にある。一方で、スマートフォンやタブレット、ノートPCなどの高性能化に伴い、モバイルバッテリーは高出力・大容量化が求められている。そこで、同社は「安全性」「高出力」「長寿命」を実現するモバイルバッテリーとして、「準固体モバイルバッテリー」を開発した。

同商品は、一般的なモバイルバッテリーではまだ採用例が少ない「準固体電池」を採用。液体電解質をゲル状化し、電池内部の成分配合および製造工程を最適化することで、液体電解質含有量を1％以下に抑えた。これによって、強い衝撃等でも内部でショートが起こりにくく、釘刺しや切断等の試験においても発火しにくい高い安全性を実現した。さらに、過充電・過放電などを防ぐ各種保護回路に加え、防炎素材の採用や内部温度に応じた電力制御など、高い安全性にこだわった設計としている。

また、タブ（電気が電池の外部と内部の間を出入りするための金属端子）構造にも工夫を施し、内部抵抗を低減することで高出力時の発熱を抑制。30W急速充電や35W高出力給電に対応し、タブレットやノートPCにも安心して使用できる。さらに、約1000回繰り返し使える長寿命設計に加え、マイナス10〜50度の幅広い環境下でも使用可能なため、日常使いからアウトドア、防災用途まで幅広く活用できる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月下旬

山善＝https://www.yamazen.co.jp