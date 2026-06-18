サマンサタバサジャパンリミテッドが展開するブランド「Samantha Thavasa（サマンサタバサ）」から、秋冬のプレコレクションを発売する。レザーを使用した高級感溢れるアイテムから、秋の旅行シーズンにもおすすめのナイロンシリーズなどを展開する。

「キルティングレザーシリーズ」は、洗礼されたスプリットレザーに繊細なステッチデザインを施した、高級感のあるレザーシリーズとなっている。キルティングデザインが、サマンサタバサらしい可愛さをプラスした。ショルダーの付け根、ハンドバッグの持ち手部分にはそれぞれトレンドのベルトデザインになっている。ショルダーバッグは3層式で、500mlのペットボトルが横に入るサイズ感とのこと。中央にはファスナー付きポケットを完備している。長財布もしっかり入るサイズ感なので、貴重品の収納におすすめ。ホワイトカラーの裏地はライトブルーを使用し、シンプルなデザインの中にさりげなく可愛さをプラスしたデザインとなっている。

［小売価格］

キルティングレザーシリーズ（ホワイト・ブラック）

ショルダーバッグ：3万6300円

ハンドバッグ：3万9300円

サマンサタバサジャパンリミテッド＝https://www.samantha.co.jp/shop/default.aspx