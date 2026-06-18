2児の母・元AKB48メンバー「甘いものが苦手なので」12歳長女に作った生ハムサラダプレート公開「花束みたいで綺麗」「最高のお母さん」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】元AKB48・SDN48でタレントの大堀恵が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の誕生日祝いのプレートを披露し、話題となっている。
【写真】42歳元AKB「花束みたい」12歳長女への生ハムサラダプレート公開
大堀は「長女12歳のお誕生日は、甘いものが苦手なのでケーキではなく」「大好きな生ハムサラダプレートを作りました」とコメントを添え、写真を投稿。クルクルと巻かれたバラの花のような生ハムの周りをレタスで縁取り、包装紙やリボンで飾ったブーケのような美しいサラダプレートを披露した。
この投稿には「花束みたいで綺麗」「大人の味が好みなのね」「最高のお母さん」「食べるのがもったいない」「お誕生日おめでとう」「これはめちゃくちゃ嬉しいと思う」「手が込んでる」「ラッピングまで完璧」と反響が寄せられている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳元AKB「花束みたい」12歳長女への生ハムサラダプレート公開
◆大堀恵、娘のための生ハムプレート公開
大堀は「長女12歳のお誕生日は、甘いものが苦手なのでケーキではなく」「大好きな生ハムサラダプレートを作りました」とコメントを添え、写真を投稿。クルクルと巻かれたバラの花のような生ハムの周りをレタスで縁取り、包装紙やリボンで飾ったブーケのような美しいサラダプレートを披露した。
◆大堀恵の投稿に反響
この投稿には「花束みたいで綺麗」「大人の味が好みなのね」「最高のお母さん」「食べるのがもったいない」「お誕生日おめでとう」「これはめちゃくちゃ嬉しいと思う」「手が込んでる」「ラッピングまで完璧」と反響が寄せられている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
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