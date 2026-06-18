2児の母・元AKB48メンバー「甘いものが苦手なので」12歳長女に作った生ハムサラダプレート公開「花束みたいで綺麗」「最高のお母さん」の声

2児の母・元AKB48メンバー「甘いものが苦手なので」12歳長女に作った生ハムサラダプレート公開「花束みたいで綺麗」「最高のお母さん」の声