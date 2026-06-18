2児の母・木下優樹菜、ヘアカット後の娘公開「美人オーラすごい」「ますます綺麗に」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】元タレントの木下優樹菜が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘がヘアカットした姿を公開し、話題となっている。
【写真】芸人の30代元妻「美人オーラすごい」ヘアカット後の娘公開
木下は「Before」とコメントを添え、腰まであるスーパーロングヘアの娘の写真を投稿。続いて「あふたー バッサリ」とつづり、肩の下ほどまでの長さのセミロングヘアになった姿を披露した。
この投稿には「思い切ったね」「ますます綺麗に」「印象変わる」「美人オーラすごい」「清楚な感じでいい」「小さいプリンセス」「この年でもお洒落さん」などと反響が集まっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「美人オーラすごい」ヘアカット後の娘公開
◆木下優樹菜、娘のヘアカットのビフォーアフター公開
木下は「Before」とコメントを添え、腰まであるスーパーロングヘアの娘の写真を投稿。続いて「あふたー バッサリ」とつづり、肩の下ほどまでの長さのセミロングヘアになった姿を披露した。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿には「思い切ったね」「ますます綺麗に」「印象変わる」「美人オーラすごい」「清楚な感じでいい」「小さいプリンセス」「この年でもお洒落さん」などと反響が集まっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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