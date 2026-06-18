ブルーロック×東京ジョイポリス、コラボ第3弾が7月3日開幕 グッズ＆フード、アトラクションまで内容満載
【女子旅プレス＝2026/06/18】東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」では、TVアニメ『ブルーロック』とのコラボレーションイベント「ブルーロック in JOYPOLIS 3」を、2026年7月3日（金）から9月11日（金）まで開催。過去2回で好評を博した人気コラボの第3弾となり、初登場の音ゲーコースターを含む5つのアトラクションコラボをはじめ、限定メニューやオリジナルグッズ、ステージショーなどのコンテンツを多数展開する。
【写真】「ブルーロック in JOYPOLIS 3」コラボ企画ラインナップ
館内のメインステージでは、イベント会期の前半・後半で変わるプロジェクションマッピングやレーザーを駆使したスペシャルショーを無料（別途入場料が必要）で上映する。イベント前半戦となる7月3日（金）から8月7日（金）までは、前回コラボのショーをリバイバル上映。後半戦の8月8日（土）からは、新たに制作されたTVシリーズ第2期「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」のスペシャルショーが登場する。ショーの直前にはエゴイストたちによるスペシャルナレーションも用意されており、見逃せない内容だ。
アトラクションコラボの目玉となるのが、世界初の音ゲーコースター「撃音 ライブ コースター」との初コラボである。前半はリズムゲーム、後半はジェットコースターとなる体感型アトラクションが、「カオスが極まる」や「傍若のカリスマ」などTVアニメのOP・ED楽曲を使用した特別仕様となる。アトラクションエリアの装飾、録り下ろしのナビゲートボイスにも注目だ。
「ワイルドリバー」では潔、凛、蜂楽、千切が、「ワイルドウイング」では凪、御影がツアーをナビゲート。体感バトルアトラクション「MISSION SPARK」では冴、愛空、絵心の録り下ろしボイスが楽しめるほか、占いアトラクション「フォーチュンフォレスト」では結果用紙が限定デザインになるなど、テーマパークならではの没入感あふれる体験を提供する。
イベントをさらに盛り上げる限定グッズやフードも充実。1st Floorの「JP STORE」では描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや缶バッジなどが登場し、ランダムでトレーディングポストカードの購入特典も用意。
2nd Floor「D-ラウンジ」と1st Floor「ディッピンドッツアイスクリーム」では、キャラクターをイメージしたコラボメニューを提供。注文特典として、ランダムでコースターやステッカーがプレゼントされる。また、限定デザインのパスケースがもらえる「グッズ付きコラボチケット」や、ゲームの結果に合わせてオリジナル景品が貰えるカーニバルゲームも用意されている。
滞在中の満足度を高める仕掛けとして、エゴイストたちが館内アナウンスを担当。11：40〜凪＆御影、14：40〜蜂楽＆千切、16：40〜潔＆氷織の組み合わせで、東京ジョイポリスを訪れた際のトークを放送する。さらに、モニターの前でキャラクターと一緒に写真が撮れるデジタルコンテンツも設置される。
また、会期中に誕生日を迎える5名（士道龍聖、蜂楽廻、御影玲王、烏旅人、糸師凛）のバースデー企画も実施。それぞれの期間に合わせて限定バースデードリンクの販売やメッセージボードの設置が行われ、それぞれの誕生日を祝えるファン必見のプログラムとなっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年7月3日（金）〜9月11日（金）
住所：東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ3〜5F
電話番号：03-5500-1801
営業時間：10:00〜20:00（最終入場19:15）
※時期によって異なる
アクセス：新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅より徒歩2分、りんかい線「東京テレポート」駅より徒歩5分
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◆東京ジョイポリス×『ブルーロック』3度目コラボ
館内のメインステージでは、イベント会期の前半・後半で変わるプロジェクションマッピングやレーザーを駆使したスペシャルショーを無料（別途入場料が必要）で上映する。イベント前半戦となる7月3日（金）から8月7日（金）までは、前回コラボのショーをリバイバル上映。後半戦の8月8日（土）からは、新たに制作されたTVシリーズ第2期「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」のスペシャルショーが登場する。ショーの直前にはエゴイストたちによるスペシャルナレーションも用意されており、見逃せない内容だ。
◆初コラボ「撃音 ライブ コースター」など5つのアトラクション
アトラクションコラボの目玉となるのが、世界初の音ゲーコースター「撃音 ライブ コースター」との初コラボである。前半はリズムゲーム、後半はジェットコースターとなる体感型アトラクションが、「カオスが極まる」や「傍若のカリスマ」などTVアニメのOP・ED楽曲を使用した特別仕様となる。アトラクションエリアの装飾、録り下ろしのナビゲートボイスにも注目だ。
「ワイルドリバー」では潔、凛、蜂楽、千切が、「ワイルドウイング」では凪、御影がツアーをナビゲート。体感バトルアトラクション「MISSION SPARK」では冴、愛空、絵心の録り下ろしボイスが楽しめるほか、占いアトラクション「フォーチュンフォレスト」では結果用紙が限定デザインになるなど、テーマパークならではの没入感あふれる体験を提供する。
◆描き下ろし満載の限定グッズ＆特典付きコラボメニュー
イベントをさらに盛り上げる限定グッズやフードも充実。1st Floorの「JP STORE」では描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや缶バッジなどが登場し、ランダムでトレーディングポストカードの購入特典も用意。
2nd Floor「D-ラウンジ」と1st Floor「ディッピンドッツアイスクリーム」では、キャラクターをイメージしたコラボメニューを提供。注文特典として、ランダムでコースターやステッカーがプレゼントされる。また、限定デザインのパスケースがもらえる「グッズ付きコラボチケット」や、ゲームの結果に合わせてオリジナル景品が貰えるカーニバルゲームも用意されている。
◆ファン必聴の館内アナウンス＆5名のバースデー企画も
滞在中の満足度を高める仕掛けとして、エゴイストたちが館内アナウンスを担当。11：40〜凪＆御影、14：40〜蜂楽＆千切、16：40〜潔＆氷織の組み合わせで、東京ジョイポリスを訪れた際のトークを放送する。さらに、モニターの前でキャラクターと一緒に写真が撮れるデジタルコンテンツも設置される。
また、会期中に誕生日を迎える5名（士道龍聖、蜂楽廻、御影玲王、烏旅人、糸師凛）のバースデー企画も実施。それぞれの期間に合わせて限定バースデードリンクの販売やメッセージボードの設置が行われ、それぞれの誕生日を祝えるファン必見のプログラムとなっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ブルーロック in JOYPOLIS 3
期間：2026年7月3日（金）〜9月11日（金）
■東京ジョイポリス
住所：東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ3〜5F
電話番号：03-5500-1801
営業時間：10:00〜20:00（最終入場19:15）
※時期によって異なる
アクセス：新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅より徒歩2分、りんかい線「東京テレポート」駅より徒歩5分
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