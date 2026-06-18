タレントの大沢あかね（４０）と元モーニング娘。の藤本美貴（４１）が、１８日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）に出演した。

「爆買いおしゃべりショッピング」と題して無印良品で買い物をする２人。収録中に会った生後６か月の赤ちゃんママのお悩み相談をすることになった。

「日常生活でのモヤモヤはありますか？」と大沢が尋ねると、「産後なのかメンタルが落ちやすい」とのこと。料理は妻、洗い物は夫という役割分担をしているが、１、２回夫が洗い物をしてくれなかったことを指摘したところ、「『いつもやってるじゃん』と異議があったようで、初めて話をしてくれなくなって…」という悩みを明かした。

すると、藤本は「久しぶりに洗い物したけど、作って洗い物だと大変だよね。この１回２回だけでもやってくれていることにありがたいと感じたよ。と言うと、やってないな、俺と（気が付く）。ありがとうで伝えると相手も嫌な気持ちにならない」と夫婦円満に過ごす方法をアドバイス。大沢が「ありがとう作戦でいきましょう」とまとめた。