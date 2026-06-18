漫画家・岡本慶子さん　脳出血のため死去　「落ちこぼれ補欠令嬢は冷たい公爵から逃げだしたい」連載中だった

漫画家の岡本慶子さんが５月６日に脳出血のため亡くなっていたことが分かった。１８日、公式Ｘで公表された。

Ｘでは「岡本慶子を支えてくださった皆様へ」という「親族一同」のメッセージが投稿された。「突然のご報告となりますが、漫画家 岡本慶子は、２０２６年５月６日、脳出血のため永眠いたしました。急なお別れとなり、ご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます」とし、「これまでずっと、『ヒットを出したい』『描き続けたい』『表現し続けたい』と、自分が生み出す作品がたくさんの人に届くことを強く願っておりました。『キラキラした世界を描いていると幸せな気持ちになるんだよ』と楽しそうに話し、漫画を描き続ける理由を突き詰めると『自分の描いた一コマや言葉が、誰かの力や糧にきっとなっていると信じているから。自分にとって漫画がそうだったから』と語っていたことが思い出されます」と生前の岡本さんとの思い出を明かした。

「突然の旅立ちは、残された私たちにとって、とてつもなく深く悲しく寂しいものですが、『漫画しか描けない』『生まれ変わっても漫画家になりたい』と話していた本人にとって、仕事仲間に恵まれ、漫画家として誇りを持てた人生であったことを願っております。辛い時もあったと思いますが、描き続けることができたのは、読者の皆様、編集の皆様、友人の皆様、アシスタントの皆様の支えがあったからだと思います。これまで支えて下さった皆様、深く、心より感謝申し上げます」と支えてくれたファンへ感謝を述べた。

岡本さんは１９８７年、「月刊プリンセス」（秋田書店）に掲載された「７月はガラスのリボン」でデビュー。現在は、「コミックＭａｏｍａｏ」（コスミック出版）で「落ちこぼれ補欠令嬢は冷たい公爵から逃げだしたい」を連載中だった。