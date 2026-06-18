「ドリームジャンボ宝くじ」高額当せん発生本数 1等3億円は10本 前後賞1億円は21本に【発生売り場一覧】
2026年5月に発売した「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」の抽せんが10日に行われ、集計の結果、都道府県別の高額当せん発生本数が確定した。
【写真】1等は3億円！宝くじ当選番号【一覧】
「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）の1等3億円は10本、1等の前後賞1億円が21本、2等1億円は9本だった。また「ドリームジャンボミニ」（第1107回全国自治宝くじ）の1等5000万円は18本だった。
また 「ドリームジャンボ宝くじ」1等は、東京3本、神奈川1本、大阪1本、和歌山1本、公式サイト4本。前後賞は栃木1本、東京6本、神奈川2本、大阪2本、和歌山2本、公式サイト8本。2等は群馬1本、東京2本、神奈川1本、福岡1本、大分1本、宮崎1本、公式サイト2本だった。
「ドリームジャンボミニ」1等は、福岡1本、群馬1本、東京1本、神奈川2本、長野1本、三重1本、大阪1本、兵庫1本、島根1本、愛媛1本、沖縄1本、公式サイト5本、ナンバーサービス1本だった。
【高額当せん発生売り場】
＜1等3億円10本＞
東京都・池袋東口西武線駅構内売場
東京都・有楽町大黒天宝くじ
東京都・西銀座チャンスセンター
神奈川県・子供の国三和チャンスセンター
大阪府・ニトリモール東大阪チャンスセンター
和歌山県・御坊ロマンシティチャンスセンター
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
＜1等の前後賞1億円21本＞
栃木県・大田原カインズチャンスセンター
東京都・池袋東口西武線駅構内売場
東京都・池袋東口西武線駅構内売場
東京都・有楽町大黒天宝くじ区
東京都・有楽町大黒天宝くじ
東京都・西銀座チャンスセンター
東京都・西銀座チャンスセンター
神奈川県・子供の国三和チャンスセンター
神奈川県・子供の国三和チャンスセンター
大阪府・ニトリモール東大阪チャンスセンター
大阪府・ニトリモール東大阪チャンスセンター
和歌山県・御坊ロマンシティチャンスセンター
和歌山県・御坊ロマンシティチャンスセンター
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
＜2等1億円9本＞
群馬県・ジョイフル本田新田店
東京都・マルフジ千ヶ瀬店
東京都・西銀座チャンスセンター
神奈川県・いずみ中央ロピアチャンスセンター
福岡県・旧岩田屋東地下入口売場
大分県・夢ハウス
宮崎県・山形屋前チャンスセンター
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
【写真】1等は3億円！宝くじ当選番号【一覧】
「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）の1等3億円は10本、1等の前後賞1億円が21本、2等1億円は9本だった。また「ドリームジャンボミニ」（第1107回全国自治宝くじ）の1等5000万円は18本だった。
「ドリームジャンボミニ」1等は、福岡1本、群馬1本、東京1本、神奈川2本、長野1本、三重1本、大阪1本、兵庫1本、島根1本、愛媛1本、沖縄1本、公式サイト5本、ナンバーサービス1本だった。
【高額当せん発生売り場】
＜1等3億円10本＞
東京都・池袋東口西武線駅構内売場
東京都・有楽町大黒天宝くじ
東京都・西銀座チャンスセンター
神奈川県・子供の国三和チャンスセンター
大阪府・ニトリモール東大阪チャンスセンター
和歌山県・御坊ロマンシティチャンスセンター
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
＜1等の前後賞1億円21本＞
栃木県・大田原カインズチャンスセンター
東京都・池袋東口西武線駅構内売場
東京都・池袋東口西武線駅構内売場
東京都・有楽町大黒天宝くじ区
東京都・有楽町大黒天宝くじ
東京都・西銀座チャンスセンター
東京都・西銀座チャンスセンター
神奈川県・子供の国三和チャンスセンター
神奈川県・子供の国三和チャンスセンター
大阪府・ニトリモール東大阪チャンスセンター
大阪府・ニトリモール東大阪チャンスセンター
和歌山県・御坊ロマンシティチャンスセンター
和歌山県・御坊ロマンシティチャンスセンター
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト
＜2等1億円9本＞
群馬県・ジョイフル本田新田店
東京都・マルフジ千ヶ瀬店
東京都・西銀座チャンスセンター
神奈川県・いずみ中央ロピアチャンスセンター
福岡県・旧岩田屋東地下入口売場
大分県・夢ハウス
宮崎県・山形屋前チャンスセンター
宝くじ公式サイト
宝くじ公式サイト