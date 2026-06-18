【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 4ー2 クロアチア代表（日本時間6月18日／ダラス・スタジアム）

【実際の映像】話題を呼んだ超絶フェイント＆ラストパス

クロアチア代表の次代を担う男が躍動した。ベテラン勢の活躍が目立つなか、22歳のMFペタル・スチッチが巧みなキックフェイントからアシストを記録。若手コンビによるゴールが生まれると、ファンからは「新世代が活躍してる」と興奮の声が上がった。

日本時間16日、FIFAワールドカップ2026グループL第1節で、クロアチア代表は強豪イングランド代表と対戦。MFルカ・モドリッチやMFイヴァン・ペリシッチらベテランが存在感を示した一方で、新世代の選手たちも躍動した。

クロアチアが0-1と追いかける展開で迎えた36分、敵陣でMFジュード・ベリンガムから19歳のDFルカ・ヴシュコヴィッチがボールを奪うと、ショートカウンターが発動。縦に速い攻撃で一気にバイタルエリアまで侵入すると、23歳のMFマルティン・バトゥリナからスチッチへ浮き球のスルーパスが送られた。

インテルに所属する22歳のMFは、ダイレクトでクロスを上げると見せかけて冷静に切り返す。経験豊富なDFジョン・ストーンズを滑らせて時間を作ると、後方から走り込んだバトゥリナの足元へ丁寧なラストパスを送った。

クロアチア新世代による同点弾はSNSでも話題に

コモでプレーする23歳のMFは、スチッチからのラストパスをダイレクトで右足一閃。強烈なシュートがイングランド代表GKジョーダン・ピックフォードの手をかすめ、ゴールネットを揺らした。

クロアチアの若武者たちによる鮮やかな同点弾はSNSでも話題に。ファンからは「キックフェイントからの落としのパスが秀逸」「スチッチうまいなー」「冷静だったな」「スチッチの切り返し完璧すぎるし、バトゥリナのシュートも上手すぎたな」「スチッチの切り返し、舐めるフェイントはやっぱり一級品」「新世代が活躍してる」といった称賛の声が相次ぎ、W杯初出場の選手たちの活躍に大きな注目が集まった。

クロアチア代表は、2018年のロシアW杯から指揮を執るズラトコ・ダリッチ監督の下、モドリッチやペリシッチらベテランを中心にチームを築いてきた。

近年は世代交代という課題を抱えていたが、初めてのW杯という大舞台で若手選手たちが躍動したことは、今後に向けて大きな希望となるはずだ。

なお、試合はイングランド代表が4-2で勝利している。（FIFAワールドカップ2026）