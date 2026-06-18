熊切和嘉監督が初めて手がけた韓国映画「神社 悪魔のささやき」で主演を務めたキム・ジェジュンが韓国での公開に合わせてインタビューに応じ、かつて自身が所属していた東方神起について言及したと１７日、現地メディアのインサイトなどが報じた。

ジェジュンは最近、ウェブバラエティー番組で東方神起のヒット曲「呪文 −ＭＩＲＯＴＩＣ−」を歌い、「本物はやはり違う」と好評を博した。このことについて「芸能界にいるので、反応は全て把握している」と明かしたという。

東方神起の再結成の可能性については、慎重な姿勢を見せたといい「再結成を望む声も目にした」「当時（５人）を好きだったファンはあの頃の懐かしさを抱いているので、その夢を持っていると思う」「でもそれは難しい面もある」と語ったと伝え「時とともに成長と変化を遂げて、そうした時間が長くなるにつれて以前のものより今のほうが重みが増していると思うし、それらを尊重すべきだと思う」と説明したとした。

また「（再結成については）何も言えない、ほかのメンバーも簡単にできる話ではない」「それでもファンの反応は全部見ているし、分かっている」と言及したことを伝えた。