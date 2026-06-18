1000馬力越えの「新型4ドアGTカー」26年に初公開へ！ 走り＆快適性を両立した伝統の「ジャガーEタイプ」の系譜を持つラグジュアリーモデル「Type 01」がモナコで走行
新時代のジャガーを象徴する新型モデル「Type 01（タイプ ゼロワン）」
2026年5月13日、英国ジャガーブランドは新型ラグジュアリー4ドアGTのネーミングを「Type 01（タイプ ゼロワン、以下タイプ01）」と発表しました。
タイプ 01は、新生ジャガーを体現する独創性のあるモデルとなる予感を感じさせます。
発表されたティザー画像では、ボンネットとフロントガラスの接合部にある「ストライクスルー（Strikethrough）」に「Type 01」の文字が確認できます。
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設計やデザインは英国の中心部で行われ、ボディはロングノーズ＆ショートデッキの古典的なGTカーのスタイルに則ったもので、直線的に仕上げられたデザインからは強い存在感が感じられます。
車名の「0」には電気駆動（EV）とゼロ・エミッション、「1」にはジャガー新時代の幕開けという意味が込められています。
また、「タイプ（Type）」というネーミングは、ジャガーが長年培ってきたデザイン、テクノロジー、パフォーマンスなどの歴史と、最も先進的なジャガーを融合させたものだといいます。
「タイプ」というネーミングがジャガーで初採用されたのは、1951年のル・マン24時間耐久レースで優勝した「Cタイプ」です。
パワフルな走りと快適な乗り心地を備えたGTカーに使用される「タイプ」というネーミングは、その後、ジャガーを象徴する「Eタイプ」のほか、「Fタイプ」にも使用されてきました。
走行性能では、レーシングチーム「ジャガーTCSレーシング」がサーキットで培ったテクノロジーを織り込み、トライモーター・テクノロジーにより、1000PS超の最高出力と1300Nmを超える最大トルクを実現しています。
2026年5月16日にはタイプ01のプロトタイプが、フォーミュラE世界選手権 2026年シーズンにおけるモナコ大会「モナコE-Prix」開幕前の市街地サーキットを走行しました。
カモフラージュラッピングが施されたタイプ01は、ブランドを象徴するストライクスルーのモチーフと、直線や円形で構成されたデザインが独創的。新生ジャガーのプロトタイプが走る姿に、多くの観衆から注目が集まりました。
ジャガーは大幅なブランディング刷新を進めており、既存モデルよりも高価格帯のラグジュアリー志向のEVを展開するブランドへと生まれ変わる動きを見せています。
今回の新型モデル タイプ01は、まさに新たなブランディングへの第一歩ともいえるでしょう。
タイプ01は、2026年後半に世界初公開される予定です。