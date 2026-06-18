新時代のジャガーを象徴する新型モデル「Type 01（タイプ ゼロワン）」

2026年5月13日、英国ジャガーブランドは新型ラグジュアリー4ドアGTのネーミングを「Type 01（タイプ ゼロワン、以下タイプ01）」と発表しました。



タイプ 01は、新生ジャガーを体現する独創性のあるモデルとなる予感を感じさせます。

発表されたティザー画像では、ボンネットとフロントガラスの接合部にある「ストライクスルー（Strikethrough）」に「Type 01」の文字が確認できます。

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設計やデザインは英国の中心部で行われ、ボディはロングノーズ＆ショートデッキの古典的なGTカーのスタイルに則ったもので、直線的に仕上げられたデザインからは強い存在感が感じられます。

車名の「0」には電気駆動（EV）とゼロ・エミッション、「1」にはジャガー新時代の幕開けという意味が込められています。

また、「タイプ（Type）」というネーミングは、ジャガーが長年培ってきたデザイン、テクノロジー、パフォーマンスなどの歴史と、最も先進的なジャガーを融合させたものだといいます。

「タイプ」というネーミングがジャガーで初採用されたのは、1951年のル・マン24時間耐久レースで優勝した「Cタイプ」です。

パワフルな走りと快適な乗り心地を備えたGTカーに使用される「タイプ」というネーミングは、その後、ジャガーを象徴する「Eタイプ」のほか、「Fタイプ」にも使用されてきました。

走行性能では、レーシングチーム「ジャガーTCSレーシング」がサーキットで培ったテクノロジーを織り込み、トライモーター・テクノロジーにより、1000PS超の最高出力と1300Nmを超える最大トルクを実現しています。

2026年5月16日にはタイプ01のプロトタイプが、フォーミュラE世界選手権 2026年シーズンにおけるモナコ大会「モナコE-Prix」開幕前の市街地サーキットを走行しました。

カモフラージュラッピングが施されたタイプ01は、ブランドを象徴するストライクスルーのモチーフと、直線や円形で構成されたデザインが独創的。新生ジャガーのプロトタイプが走る姿に、多くの観衆から注目が集まりました。

ジャガーは大幅なブランディング刷新を進めており、既存モデルよりも高価格帯のラグジュアリー志向のEVを展開するブランドへと生まれ変わる動きを見せています。

今回の新型モデル タイプ01は、まさに新たなブランディングへの第一歩ともいえるでしょう。

タイプ01は、2026年後半に世界初公開される予定です。