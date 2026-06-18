ペ・スジ、真っ赤なロングドレスで“艷やかな”美髪を生披露 髪を褒められハニカム「ありがとうございます」
韓国のガールズグループmiss A出身で、俳優としてドラマ『イ・ドゥナ！』『魔法のランプにお願い』などに出演するSUZY（ペ・スジ）が18日、都内で行われた「TSUBAKI 20th Anniversary Party」に出席。同ブランドのグローバルアンバサダーを務めるSUZYは、真っ赤なロングドレスで登場し、艷やかな美髪を披露した。
【全身ショット多数】裾をまくり…真っ赤なドレスから覗く美脚を披露したペ・スジ
SUZYは「TSUBAKI20周年をお祝い申し上げます。ご一緒できて光栄です」とあいさつ。ファッションのポイントは「TSUBAKI20周年をお祝いするということで、TSUBAKIの印象的なレッドカラーできました」とスタイリングを紹介。
艶髪がメイクやファッションに与える印象は「艶髪はファッションに大変重要な役割を果たすと思います。最後の瞬間、全体の雰囲気完成させてくれると思います」とし、MCから艶髪を褒められ、「ありがとうございます」とハニカム場面も。
髪のコンディションがいいことで「気分に大きな影響を与えます 髪がしっかりと整っていると、自らを大切にできているなと感じます。一日の終りに、小さな安心感や達成感を感じられます」と語った。
SUZYは韓国出身。ガールズグループmiss Aのメンバーとしてデビュー後、映画『建築学概論』で一躍注目を集め、俳優として本格的なキャリアをスタート。その後、ドラマ『あなたが眠っている間に』『スタートアップ：夢の扉』、Coupang play シリーズ『アンナ』、Netflixシリーズ『イ・ドゥナ！』など数々の話題作に出演し、繊細な感情表現と確かな存在感で俳優としての評価を確立した。近年ではNetflixシリーズ『魔法のランプにお願い』で主演を務め、今後はDisney+オリジナルシリーズ『Delusion（原題）』への出演も控えている。
【全身ショット多数】裾をまくり…真っ赤なドレスから覗く美脚を披露したペ・スジ
SUZYは「TSUBAKI20周年をお祝い申し上げます。ご一緒できて光栄です」とあいさつ。ファッションのポイントは「TSUBAKI20周年をお祝いするということで、TSUBAKIの印象的なレッドカラーできました」とスタイリングを紹介。
髪のコンディションがいいことで「気分に大きな影響を与えます 髪がしっかりと整っていると、自らを大切にできているなと感じます。一日の終りに、小さな安心感や達成感を感じられます」と語った。
SUZYは韓国出身。ガールズグループmiss Aのメンバーとしてデビュー後、映画『建築学概論』で一躍注目を集め、俳優として本格的なキャリアをスタート。その後、ドラマ『あなたが眠っている間に』『スタートアップ：夢の扉』、Coupang play シリーズ『アンナ』、Netflixシリーズ『イ・ドゥナ！』など数々の話題作に出演し、繊細な感情表現と確かな存在感で俳優としての評価を確立した。近年ではNetflixシリーズ『魔法のランプにお願い』で主演を務め、今後はDisney+オリジナルシリーズ『Delusion（原題）』への出演も控えている。