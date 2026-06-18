DAZNサッカー、新規受付停止 プラン内容や契約条件に関する表示めぐり謝罪「本件を重く受け止め」【全文】
『DAZN』は18日、DAZNサッカーの契約手続きについて新規受付を停止すると発表した。
【Xより】「新規受付を停止します」Xに投稿された全文
サイトでは「このたび、DAZNSoccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました」と報告。
続けて「現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます」と呼びかけている。
DAZNサッカーをめぐっては、料金プランの表示がわかりにくいとの声が上がっており、途中解約ができない年間プランと月額プランの見分けがつかず、年間プランに誤って入ってしまったなどといった意見が寄せられていた。
■報告全文
いつもDAZNをご利用いただきありがとうございます。
このたび、DAZNSoccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました。
当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止いたしました。
現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます。
対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします。
お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
DAZN
【Xより】「新規受付を停止します」Xに投稿された全文
サイトでは「このたび、DAZNSoccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました」と報告。
続けて「現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます」と呼びかけている。
■報告全文
いつもDAZNをご利用いただきありがとうございます。
このたび、DAZNSoccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました。
当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止いたしました。
現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます。
対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします。
お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
DAZN