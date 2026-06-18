4児の父・織田信成、鶏肉メインのヘルシー弁当2個公開「成長期にピッタリ」「栄養も愛情も満点」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。鶏肉メインの手作り弁当を公開し、話題となっている。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「成長期にピッタリ」鶏肉メインのヘルシー弁当2個公開
織田は「今日のお弁当」とコメントを添え、弁当2個が並ぶ写真を投稿。黒い2段の弁当箱には昆布の佃煮の載ったご飯、焼いた大きい鶏肉、人参、ひじき、卵焼き、ブロッコリーなどが詰められており、もう1つのわっぱの弁当箱には鶏肉、卵焼き、ブロッコリー、筍が詰められている。
この投稿に、ファンからは「成長期にピッタリのお弁当」「もう1個は奥さんのかな？」「美味しそうなおかずばっかり」「鶏肉はヘルシーでいいよね」「栄養も愛情も満点」「お弁当作り本当にお疲れ様」「どんどん腕が上がってる」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「成長期にピッタリ」鶏肉メインのヘルシー弁当2個公開
◆織田信成、鶏肉たっぷり弁当公開
織田は「今日のお弁当」とコメントを添え、弁当2個が並ぶ写真を投稿。黒い2段の弁当箱には昆布の佃煮の載ったご飯、焼いた大きい鶏肉、人参、ひじき、卵焼き、ブロッコリーなどが詰められており、もう1つのわっぱの弁当箱には鶏肉、卵焼き、ブロッコリー、筍が詰められている。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「成長期にピッタリのお弁当」「もう1個は奥さんのかな？」「美味しそうなおかずばっかり」「鶏肉はヘルシーでいいよね」「栄養も愛情も満点」「お弁当作り本当にお疲れ様」「どんどん腕が上がってる」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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