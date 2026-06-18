仲間由紀恵、双子息子からの「遅れてきた母の日」公開 自宅庭で採れたフルーツ盛り披露に反響「愛情たっぷり」「優しさに感動」
【モデルプレス＝2026/06/18】女優の仲間由紀恵が6月18日、自身のInstagramを更新。子どもたちから贈られたというフルーツの盛り合わせを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】双子の母・46歳美人女優「絶対美味しい」と話題の息子からの贈り物
仲間は「お庭から採れた可愛いフルーツ盛り」と言葉を添え、黒い皿に綺麗に並べられた果物の写真を投稿。自宅の庭から採れたというブルーベリーやブラックベリーなどの果物に黄色い花を添えたフルーツ盛りを披露している。
また「＃子供たちから感謝の気持ち」「＃遅れてきた母の日」「＃1ヶ月遅れてますが嬉しいです」とつづり、子どもたちからの贈り物だったことも記している。
この投稿には「お子さんたちの優しさに感動」「庭でフルーツが採れるなんて」「愛情たっぷりで絶対美味しい」「遅れても嬉しさは倍増」「ほっこりするエピソード」などとコメントが寄せられている。
仲間は2014年に俳優の田中哲司と結婚。2018年6月に双子の男児を出産している。（modelpress編集部）
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◆仲間由紀恵、子どもからのプレゼント披露
仲間は「お庭から採れた可愛いフルーツ盛り」と言葉を添え、黒い皿に綺麗に並べられた果物の写真を投稿。自宅の庭から採れたというブルーベリーやブラックベリーなどの果物に黄色い花を添えたフルーツ盛りを披露している。
◆仲間由紀恵の投稿に反響
この投稿には「お子さんたちの優しさに感動」「庭でフルーツが採れるなんて」「愛情たっぷりで絶対美味しい」「遅れても嬉しさは倍増」「ほっこりするエピソード」などとコメントが寄せられている。
仲間は2014年に俳優の田中哲司と結婚。2018年6月に双子の男児を出産している。（modelpress編集部）
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