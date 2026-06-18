hitomi、ド派手ミニ丈衣装から美脚スラリ「憧れのプロポーション」「永遠に美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】歌手のhitomiが6月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のステージ衣装でのパフォーマンスの様子を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳4児のママ歌手「美脚が眩しい」ド派手ミニ衣装姿
hitomiは、ライトアップされたステージ上でのショットを投稿。スパンコールがあしらわれたミニワンピースに黒のロングブーツを合わせた衣装姿を披露しており、スラリと伸びた美しい脚がのぞいている。また、出演したイベント「Super Lady Festival2026 ―Season5―」が17日に音楽チャンネル「MUSIC ON! TV（エムオン！）」で放送されたことも綴っている。
この投稿に、ファンからは「ミニワンピ姿の美脚が眩しい」「ステージで輝く姿が格好良い」「衣装の着こなしが素敵」「憧れのプロポーション」「永遠に美しい」などという反響が寄せられている。
hitomiは3度結婚。2008年に第1子女児、2014年に第2子男児、2016年10月に第3子男児、2020年7月に第4子男児を出産。4児の母としてのSNS発信も話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】50歳4児のママ歌手「美脚が眩しい」ド派手ミニ衣装姿
◆hitomi、ミニ丈衣装から美脚チラリ
hitomiは、ライトアップされたステージ上でのショットを投稿。スパンコールがあしらわれたミニワンピースに黒のロングブーツを合わせた衣装姿を披露しており、スラリと伸びた美しい脚がのぞいている。また、出演したイベント「Super Lady Festival2026 ―Season5―」が17日に音楽チャンネル「MUSIC ON! TV（エムオン！）」で放送されたことも綴っている。
◆hitomiの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ミニワンピ姿の美脚が眩しい」「ステージで輝く姿が格好良い」「衣装の着こなしが素敵」「憧れのプロポーション」「永遠に美しい」などという反響が寄せられている。
hitomiは3度結婚。2008年に第1子女児、2014年に第2子男児、2016年10月に第3子男児、2020年7月に第4子男児を出産。4児の母としてのSNS発信も話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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