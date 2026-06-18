「今日好き」双子・早坂ゆう＆あい「一卵性双生児の双子やけど系統違くて似てない」ダンス動画公開「タイプが違う美しさ」「天使が2人」
【モデルプレス＝2026/06/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが6月16日、自身のInstagramを更新。双子の妹とのダンス動画を公開した。
【写真】「今日好き」19歳美人双子「天使が2人」系統違う一卵性双生児の姉妹でダンス
ゆうは「一卵性双生児の双子やけど系統違くて似てない」とつづり、動画を投稿。茶色いロングヘアでウエストがちらりと見えるショート丈トップスとパンツを合わせたスポーティーなスタイルのゆうと、金髪で半袖のミニスカートのニットワンピースを合わせた双子の妹あいがダンスをする様子を披露している。
この投稿には「2人とも可愛すぎるよ」「こんなに素敵な双子がいるって胸熱」「スタイル良すぎ」「最強の双子」「ダンスかっこいい！」「姉妹で息ぴったりだね」「タイプが違う美しさでどっちも素敵」「それぞれの個性が光ってて最高」「天使が2人いるみたいで眼福」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」クリエイターモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美人双子「天使が2人」系統違う一卵性双生児の姉妹でダンス
◆早坂ゆう、双子の妹・あいとのダンス披露
ゆうは「一卵性双生児の双子やけど系統違くて似てない」とつづり、動画を投稿。茶色いロングヘアでウエストがちらりと見えるショート丈トップスとパンツを合わせたスポーティーなスタイルのゆうと、金髪で半袖のミニスカートのニットワンピースを合わせた双子の妹あいがダンスをする様子を披露している。
◆早坂ゆうの投稿に反響
この投稿には「2人とも可愛すぎるよ」「こんなに素敵な双子がいるって胸熱」「スタイル良すぎ」「最強の双子」「ダンスかっこいい！」「姉妹で息ぴったりだね」「タイプが違う美しさでどっちも素敵」「それぞれの個性が光ってて最高」「天使が2人いるみたいで眼福」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」クリエイターモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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