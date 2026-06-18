ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR吉都線 大雨で線路の点検のため 運行見合わせ 再開は午後4時ご… JR吉都線 大雨で線路の点検のため 運行見合わせ 再開は午後4時ごろ予定 JR吉都線 大雨で線路の点検のため 運行見合わせ 再開は午後4時ごろ予定 2026年6月18日 13時59分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によりますとJR吉都線は、大雨による線路の安全点検のため18日午前10時52分から都城・吉松間で運行を見合わせています。 点検の終了後、18日午後4時ごろ運行再開する見込みです。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺意はなかった」認定こども園の園児切りつけ事件 元保育士の女(23)が一部否認 鹿児島市 「自分で火つけた」鹿児島市で住宅の電気カーペットと畳を焼く火事 女性(40)がやけどで救急搬送 【台風のたまご＝熱帯低気圧】今夜にも発生か 「反時計回りの渦」沖縄近くに予想も 台風情報に今後注意【雨・風シミュレーション２８日（日）まで ／ 全国各都市の週間予報】気象庁予想天気図 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 思いやり, 静岡, 大学, ホテル, 世田谷区, 明治大学, 明大前, 井の頭線, 埼玉