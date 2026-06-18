“2児の母”テレ朝・堂真理子アナ、なすと豚肉のせいろ蒸し公開「夏に最高の一品」「簡単ヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが6月17日、自身のInstagramを更新。せいろ蒸しの料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】44歳テレ朝美人アナ「簡単」なすと豚肉のせいろ蒸し公開
堂アナは「最近の ＃おうちごはん は、豚こま肉を細かく刻んで玉ねぎと混ぜて、せいろとキャベツの上で蒸しました」とつづり、手料理の調理中の写真と完成後の写真を投稿。せいろで食材を蒸す様子と、青と白が鮮やかな皿の上に、なすと豚肉のさっぱりとした1品が乗せられた写真を公開しており「せいろは去年から引き続きずっと愛用しています」とつづっている。
この投稿には「夏に最高の一品」「簡単ヘルシー」「せいろ蒸し料理、挑戦してみたい」「美味しそう」「絶対ビールに合う」などとコメントが寄せられている。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳テレ朝美人アナ「簡単」なすと豚肉のせいろ蒸し公開
◆堂真理子アナウンサー、旬を味わう“おうちごはん”公開
堂アナは「最近の ＃おうちごはん は、豚こま肉を細かく刻んで玉ねぎと混ぜて、せいろとキャベツの上で蒸しました」とつづり、手料理の調理中の写真と完成後の写真を投稿。せいろで食材を蒸す様子と、青と白が鮮やかな皿の上に、なすと豚肉のさっぱりとした1品が乗せられた写真を公開しており「せいろは去年から引き続きずっと愛用しています」とつづっている。
◆堂真理子アナウンサーの投稿に反響
この投稿には「夏に最高の一品」「簡単ヘルシー」「せいろ蒸し料理、挑戦してみたい」「美味しそう」「絶対ビールに合う」などとコメントが寄せられている。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
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