女優の北川景子が１８日、都内で行われた「ルーヴル美術館展 ルネサンス」（９月９日〜１２月１３日、東京・国立新美術館）の記者発表会に出席した。

同展覧会では１５世紀後半から１６世紀後半のルネサンス期を中心に、日本初公開となるレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画「美しきフェロニエール」など５０点余りの名作が展示される。展覧会アンバサダーに就任した北川は、シックなシャツスタイルで登場。「若い頃から絵画を見ることがプライベートでも多かった。いつか美術の仕事に携わってみたかった」と笑顔を見せた。

２０２３年に同所で開催された前回の「ルーヴル美術館展 愛を描く」も、夫のＤＡＩＧＯとプライベートで鑑賞。「グッズをたくさん買って、家に帰っても余韻に浸っていた。私は勉強してから行って、夫はフラットに付き添うスタイル」と回想した。

現地パリのルーヴル美術館については「２４、２５歳で初めて訪れて、ルーヴルに引き込まれた」と何度も訪れている。今回も番組のロケで現地を再訪し、館内を１万６０００歩も歩いたそうで「クタクタになるまで絵画を浴びるのはいい経験だった。すごくいい思い出になりました」と振り返った。

５歳の長女は絵を書くのが好きなこともあり、最近は絵の額装にハマっているという。「額装してみたら立派に見えると思って、ネットで探していくつか買った。額の色みで見え方が変わってくる。娘の絵のためにすごい数の額を選んでいます。夫婦で『画伯になるんじゃないか』と話しています」と親バカぶりを披露した。

北川は同展覧会での音声ガイドのナレーションも担当する。