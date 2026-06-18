ペ・スジ、“艶”がもたらす力強い美しさを表現 TSUBAKIの新CM、公開へ
韓国の俳優で歌手のSUZY（ペ・スジ）が出演するヘアケアブランドTSUBAKIの新CMが7月1日、公開される。
【動画】“艶”がもたらす力強い美しさを表現したペ・スジ
同ブランドのグローバルアンバサダーを務めるSUZYが、体現する“生命力あふれる美”と、その内側からあふれ出す自信を描く。自然体でありながら芯のある美しさで、多くの人を魅了し続けるSUZY。TSUBAKIならではの優美で洗練された世界観の中、毛先まで艶が宿る美しい髪とともに凛とした表情で魅せるその姿は、SUZYの思わず引き込まれるような存在感を放っている。ブランド20年目にふさわしい、新たな“艶生きる髪”を表現する。
TSUBAKIは、ヘアケアを通じて、女性一人ひとりが本来もつ美しさと向き合い、自分らしく前へ進むための力を届けたい、髪に艶が宿ることで、内なる自信そっと呼び覚まし、前を向く力へと変わっていく。“艶生きる髪は、私のちから。”というメッセージには、そんな変わらぬ想いが込められている。俳優・歌手として、しなやかに輝き続けるSUZY。その凛とした美しさと芯のある存在感は、TSUBAKIが描く“生命力あふれる美”そのものとなっている。
本TVCMでは、白を基調としたミニマルな空間に、TSUBAKIレッドのドレスを纏ったSUZYが登場。毛先まで美しく艶めく黒髪が軽やかに揺れ動き、まっすぐな眼差しともに印象印的に映し出されｒう。シンブルな構成だからこそ際立つ、髪の艶と動き、そして内側からあふれ出す自信。映像を通して“艶”がもたらす力強い美しさを描き出している。
【動画】“艶”がもたらす力強い美しさを表現したペ・スジ
同ブランドのグローバルアンバサダーを務めるSUZYが、体現する“生命力あふれる美”と、その内側からあふれ出す自信を描く。自然体でありながら芯のある美しさで、多くの人を魅了し続けるSUZY。TSUBAKIならではの優美で洗練された世界観の中、毛先まで艶が宿る美しい髪とともに凛とした表情で魅せるその姿は、SUZYの思わず引き込まれるような存在感を放っている。ブランド20年目にふさわしい、新たな“艶生きる髪”を表現する。
本TVCMでは、白を基調としたミニマルな空間に、TSUBAKIレッドのドレスを纏ったSUZYが登場。毛先まで美しく艶めく黒髪が軽やかに揺れ動き、まっすぐな眼差しともに印象印的に映し出されｒう。シンブルな構成だからこそ際立つ、髪の艶と動き、そして内側からあふれ出す自信。映像を通して“艶”がもたらす力強い美しさを描き出している。