【ゴディバカフェ】ソフトクリーム1個買うと無料でもう1個もらえる！お得な引換券をゲットできるのは6月30日まで。

GODIVA cafeは、2026年6月17日から30日までの期間、「ソフトクリーム Buy One Share One」を開催しています。

家族や友人とのシェアにもぴったり

本格的な夏を前に、すでに汗ばむような暑さが増えてきました。

そんな中、全国のGODIVA cafeでは、対象のソフトクリームを1個購入すると、同じ商品をもう1個もらえるお得なキャンペーンを実施中です。

対象商品は以下の通り。

・ダブルチョコレートソフトクリーム コーン 〜北海道ミルク仕立て〜

・ダブルチョコレートソフトクリーム カップ 〜北海道ミルク仕立て〜

上記の対象商品を購入すると、レシートに引換券が印刷されます。その引換券を提示すると、購入時と同じ商品をもう1個もらえます。

なお、レシートに印刷された引換券は、購入店舗・購入当日のみ利用可能です。

ラストオーダーは各店舗の閉店1時間前まで。他のキャンペーンとの併用はできません。

家族や友人とのおでかけの休憩に、お得なキャンペーンを活用してみては。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部