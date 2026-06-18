【ゴディバカフェ】ソフトクリーム1個買うと無料でもう1個もらえる！お得な引換券をゲットできるのは6月30日まで。
GODIVA cafeは、2026年6月17日から30日までの期間、「ソフトクリーム Buy One Share One」を開催しています。
家族や友人とのシェアにもぴったり
本格的な夏を前に、すでに汗ばむような暑さが増えてきました。
そんな中、全国のGODIVA cafeでは、対象のソフトクリームを1個購入すると、同じ商品をもう1個もらえるお得なキャンペーンを実施中です。
対象商品は以下の通り。
・ダブルチョコレートソフトクリーム コーン 〜北海道ミルク仕立て〜
・ダブルチョコレートソフトクリーム カップ 〜北海道ミルク仕立て〜
上記の対象商品を購入すると、レシートに引換券が印刷されます。その引換券を提示すると、購入時と同じ商品をもう1個もらえます。
なお、レシートに印刷された引換券は、購入店舗・購入当日のみ利用可能です。
ラストオーダーは各店舗の閉店1時間前まで。他のキャンペーンとの併用はできません。
家族や友人とのおでかけの休憩に、お得なキャンペーンを活用してみては。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部