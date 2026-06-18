大林組<1802.T>が続伸している。この日、ロンドンに本社を置き豪州、英国、カナダで建築事業を展開するマルチプレックス・グローバル社を子会社化すると発表しており、グローバル事業展開の加速を期待した買いが入っているようだ。



マルチプレックス社は、豪州建設市場における最大手企業の一つで高層建築、病院、データセンターなどの付加価値の高い建築分野において高い評価を有しているほか、英国でもロンドンを中心にオフィスや複合開発で豊富な実績を有している。今回の子会社化により、大林組は豪州及び英国における建設市場へ本格的に参入し、カナダにおける事業基盤を一層強化するとしている。



出所：MINKABU PRESS