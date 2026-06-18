Snow Man9人の“キラキラメンカラ衣装”に視線集中！集合＆ソロショット大放出で「全員ビジュ良すぎる」「破壊力やばい」「最高すぎる」とファン悶絶

【写真＆動画】Snow Man『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』ダイジェスト／オフショット＆ステージショット

Snow Manの公式SNSが更新。7月1日発売の『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』Blu-ray＆DVDの発売に向けてダイジェスト映像が公開され、ファンの注目を集めている。

■“メンカラサンタ”姿のSnow Man

投稿では「クリスマスダイジェストをちょこっとだけ」というコメントとともにライブ映像の一部を公開。

映像には、メンバーカラーのサンタクロース衣装をまとった9人が登場。自身のイニシャル型のバルーンを手にステージを歩く姿や、会場を盛り上げる様子が収められている。

さらに、9人それぞれのソロショットも次々と映し出され、パフォーマンス中の表情や仕草を楽しめる内容となっている。

クリスマスならではの特別感あふれる映像に、ファンからは「かわいすぎて悶絶」「天使みたいなラウちゃんいる」「全員ビジュ良すぎる」「愛おしすぎる」「破壊力やばい」「最高」などの声が寄せられている。