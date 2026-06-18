九州は雷雨の所も 東北と北陸は天気の急変注意

きょうは梅雨前線の影響を受ける九州や四国で雨の降る所が降り、雷雨の所があるでしょう。近畿や東海は日の差す所がある見込みです。関東は低気圧が次第に離れていくため、まとまった雨は昼過ぎに止みますが、午後は上空の寒気の影響で、局地的ににわか雨があるでしょう。東北や北陸も局地的ににわか雨や雷雨がある見込みです。北海道は日中、晴れる所が多いでしょう。

【CGで見る】にわか雨のところも あす19日(金)の降水の予想シミュレーション

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：29℃ 釧路：17℃

青森 ：24℃ 盛岡：27℃

仙台 ：24℃ 新潟：30℃

長野 ：31℃ 金沢：29℃

名古屋：32℃ 東京：24℃

大阪 ：29℃ 岡山：30℃

広島 ：29℃ 松江：31℃

高知 ：29℃ 福岡：31℃

鹿児島：27℃ 那覇：30℃

週末は梅雨前線北上 東日本・西日本で強雨も

あすは西日本で雨の所が多いでしょう。東日本は日差しが出ますが、あすもにわか雨の所がありそうです。土日は梅雨前線の活動が活発になり、全国的に雨が降り、雨の強まる所もありそうです。



この土日の雨のタイミングで、北陸や東北南部で梅雨入りがありそうです。