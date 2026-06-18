◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が先発として登板し6回4失点で7勝目(2敗)。代打としても登場し、試合後打席を振り返りました。

投手としての大谷選手はこの日は4回まで2安打に抑える好投。5回に5安打を浴び4失点となりましたが、6回にフリーマン選手の2ランホームランで逆転し7勝目を挙げました。

前日ロバーツ監督は大谷選手の起用を投手専念と明言していましたが6回のウラで代打で登場。ショートゴロとなりましたが球場を沸かせました。

代打起用について大谷選手は「(告げられたのは)降りたとき(6回表終了時)ですね。まだ負けていたビハインドのシチュエーションだったので。その前にフレディがホームラン打ちましたけど」と明かしました。

「常に準備してますし。投げるだけの日も打つ方の準備も登板の前にはやるので。特に不安なくというか、そのままの感じで行きましたけど。(降板後の打席の準備は)ほぼしなかったですかね。ゲーム前にスイングの準備というか、ハード目に振ってからゲームには入るので。体も温まってますし、いいアプローチ自体はできたかなと思うので。抜けるかどうかはあとは打球に聞いてくれと言うことでしかないので。いい反応ができた打席だったなとは思います」と振り返りました。