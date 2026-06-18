結婚や子育てなどを経済学的手法で研究している東京大学大学院の山口慎太郎教授によりますと、日本は父親に最大12か月の育休が認められていることなどから、ユニセフがまとめた「先進国の子育て支援の現状」における男性育休制度のランキングで1位だということです。

しかし男性の育休取得率は以前より大きく増えたとはいえ40.5％（2024年度）で、女性の取得率86.6％とは差があります。より多くの男性が育休を取り、それをきっかけにして、その後も長く続く子育てを男女がともに担うことが暮らしの充実につながり、少子化対策の面でも重要だと考えられています。

では、どうしたら男性がもっと育児をするようになるのかという課題に対して、「制度の拡充だけでは不十分」と指摘し、職場の“ある動き”が男性や家庭に変化をもたらしたという研究成果を18日に発表した山口教授に話を聞きました。

■「2時間の研修」で男性が変化…小さい子の父親で効果大、週末育児時間が約2時間20分増

山口教授らの研究グループは、さまざまな社会課題についてデータを活用した検証を行う一般社団法人EVIDENCE STUDIOと共同で、国内の企業や自治体の男性従業員1200人以上を対象に大規模な研究を実施。鍵になったのは男性向けの研修でした。

研究では、対象者をランダムに2つのグループに分け、一方のグループには2時間の「ワーク・ライフ・バランス研修」を受講させたということです。研修は男性の育児を広げる活動をしてきたNPO法人ファザーリング・ジャパンが開発し、父親向けにはミルクのあげ方やおむつの替え方、母親の体調への配慮などを講師が説明し、管理職の男性には子育て中の部下とのコミュニケーションのあり方などを学んでもらったということです。

その結果、研修を受けた父親は受けていない父親に比べ、週末の育児時間が1日あたり約1時間増加したことが分かりました。5歳以下の子どもがいる場合は効果がより大きく、週末の育児時間の増加は1日あたり約2時間20分にのぼったということです。

また、研修後には、育児休業制度を自ら調べた参加者の割合が、研修前に比べ16ポイント増加し、管理職でも同様の傾向が見られ、部下の育児休業取得を支援するための情報収集が促された可能性があるということです。研究チームによりますと、男性の育児・家事参画を促すために職場が行う取り組みの効果を大規模実験で検証した研究は、世界的にもほとんど例がないということです。

■女性の両立支援だけでなく男性の変化も重要…でも「制度を整えるだけでは行動は変わらない」

山口教授は、今回の研究の背景について次のように話します。

「日本は制度の面では世界でも手厚い国ですが、男性育休を取らない理由として『職場の雰囲気』を挙げる人が多くいます。制度を整えるだけでは行動は変わらない、そこが出発点でした。これまで仕事と育児の両立支援は、『女性がどう働き続けるか』に焦点が当たりがちでした。しかし私たちが注目したのは、男性自身が変わることです。父親が育児に関わることは、より幸せな父親としての人生を広げることにつながります。男性が変わることで家族全体が変わる。その可能性を確かめたいと考えました」

■影響は研修を受けていない母親にも

この「2時間の研修」の効果は、直接研修を受けていない母親にも及んだといいます。

父親の意識や行動が変わったことで家庭内の役割分担が見直され、母親が（会社などでの）仕事に充てる時間は1週間あたり3.6時間増え、家事に費やす時間は減ったということです。また父親の育児時間が増えても、母親の育児時間は減っておらず、家庭全体で子どもに関わる時間そのものが増えていたことも分かりました。

■「うちの職場では言い出しにくい」…思い込みが男性育休取得率の低さに影響？

父親が育休取得をためらう背景には“思い込み”があるといいます。事前に行った職場内の調査では「男性の育休取得は良いことだ」と好意的な回答をした男性の同僚や上司が86％にのぼっているにもかかわらず、父親である従業員への調査では「同僚が男性の育休取得は良いことだと思っている」と予想した人は約半数にとどまり、父親たちは周囲の意識を実態より低く見積もっていたということです。

■「同僚は男性育休に好意的」との情報提供だけでは父親の行動変わらず

山口教授らは、父親である従業員に対して「実は周りのみんなも男性育休に賛成している」という実際のデータを示して、父親の意識の変化を調べる研究も行いました。その結果、こうした情報を伝えるだけでは、父親たちの「今後育児休業を取りたいか」という意向や実際に育児休業制度を調べるといった行動に変化が見られなかったということで、研修のように態度や意識そのものに働きかけることが必要だと分析しています。

山口教授は、「周囲も実は賛成していると知るだけでは行動は変わらず、男性が育児への理解を深めたり、上司が部下との関わり方を見直したりするような、より積極的なアプローチが重要です」と話しています。その上で、男性の育休取得を後押しするためには、職場の理解やサポートが欠かせないと指摘しています。

■「育休は父親自身の人生も良い方向に変える」山口教授が伝えたいこと

山口教授は、育休の取得を迷っている父親、そして職場のメンバーへ向けて次のように呼びかけています。

「育休を取ることは、何よりもお父さん自身の人生を良い方向に変えます。子どもの育ちに深く関わる日々は、何物にも代えがたい喜びです。周囲は思っているよりずっと好意的ですので、ぜひ一歩を踏み出してみてください。また職場のみなさまも、育休を取った父親は職場に戻ったとき大きな戦力になり、チームの力になってくれます。その大切な時期を、どうか支えてあげてほしいと思います」

男性の育休取得を後押しするには制度の充実だけでなく、職場の理解や意識改革が欠かせないことが改めて浮き彫りとなりました。働き方が大きく変化しているなか、子育てと仕事の両立を支えるために、家庭だけでなく職場全体での取り組みが求められています。