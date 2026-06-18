詐欺被害金の回収をうたい、弁護士名義を無資格者に使わせたとして、弁護士法違反（非弁提携）に問われた元衆院議員で弁護士の今野智博被告（５０）に対し、東京地裁は１８日、懲役１年６月、執行猶予３年（求刑・懲役１年６月）の判決を言い渡した。

大川隆男裁判長は「弁護士業務の社会的信頼を損ね、強い非難に値する」と述べた。

判決によると、今野被告は２０２３年１２月〜２４年１月、弁護士資格を持たない知人らに自らの名義を利用させ、詐欺事件の被害者５人に対して被害回復のための手続きを説明するなどの法律事務をさせた。

今野被告は公判で「弁護士でない者に法律事務をさせたことはない」と無罪を主張していた。

弁護士法は、弁護士資格がないのに報酬目的で法律事務を行う「非弁活動」や、弁護士名義を無資格者に貸す「非弁提携」を禁じている。事件では、知人らも同法違反などに問われ、有罪判決が確定している。

検察側の冒頭陳述などによると、今野被告は２３年、知人らから詐欺被害を取り扱う法律事務所を東京都内に設立することを提案され、業務を開始したという。

公判で検察側は、事務所のスタッフらが詐欺被害者に被害回復のための助言を行ったことなどが法律事務にあたると指摘。弁護側は、スタッフらは今野被告の指示に基づき、補助作業をしていたと反論した。