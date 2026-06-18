日本選手として初めてカレッジ・ワールドシリーズに進んだジョージア大・石川ケニー投手（22）が17日（日本時間18日）、ネブラスカ州オマハで行われている同大会のオクラホマ大戦に「5番・左翼」で出場し、4打数0安打だった。ジョージア大は4−11で敗れ、トーナメント決勝進出を果たすことなく今季は終了した。

石川は第1打席、変化球をうまくすくい上げた打球は中前に落ちるかと思われたが、二塁手の美技で二飛に。第2打席もライナーが正面をついての二直、第3打席は右越えの打球が右翼手に好捕されての右直に終わるなど運がなく、「そういう日もあって仕方ないと思いますけど、悔しい終わり方にはなりました」と唇を噛んだ。

ジョージア大に編入1年目のカレッジ・ワールドシリーズ決勝進出に迫りながら、寸前で無念の敗退。最後のアウトのあと、石川はダグアウトの手すりにもたれかかってしばらくぼう然としていた。

「高校の時の甲子園のときもそうだったんですけど、試合終わってすぐはこの仲間でやれるのが最後っていう実感があまり湧かないんです。悲しいですけど、涙も出なかったですし。この仲間たちともうできないっていうのが明日、明後日あたりにじわじわくると思うので、号泣すると思います」

ただ、今季の最終成績は打率.336、3本塁打。ケガで投手としては貢献できなかったものの、打者としては去年のオリックスからドラフト6位指名されただけのポテンシャルは示した。出塁率も5割近くをキープし、石川自身も「打席内容が今シーズンは全体的によかった。いいシーズンが送れたと思っています」と納得した様子だった。

来月のMLBドラフト指名候補にも挙げられ、23日（同24日）から始まるドラフトコンバインにも招待されている。オリックス入り、MLB挑戦、カレッジ残留と複数の選択肢があるのはポテンシャルの高さの証明。「また迷うことはありますけど、自分が悔いのないようにやっていきたい」と最後は笑顔で将来を見据えていた。（オマハ・杉浦大介通信員）