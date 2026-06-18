フリーアナウンサーで女優の宇垣美里（35）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 2時間SP」（水曜午後9時）に出演。自身のファッションを見て「モテないよ？」と言ってくる人を一刀両断した。

この日は「初夏の愚痴祭りSP」と題して放送された。宇垣は「でっかいブレスレットが欲しくて。お店に行った時に『Lが欲しいので、つけてみたいんですけど』って言ったら、店員さんが『それは男性がつけるもので、女性はSの一番きゃしゃなものがお似合いかと思います』って何回も言われて」と不満げに振り返った。

続けて「私は一番強いやつが欲しいんだ。“一番つえぇ、でっけえやつ”が欲しいのに、一番小さいきゃしゃなものしかおすすめしてくださらなかったので、めっちゃ嫌でした」とトーク。MCのくりぃむしちゅー上田晋也が「ちょっと引っかかるのは、アナウンサーとは思えない言葉遣いするよね」とツッコみ、大久保佳代子も「けんかでもすんの？」と笑うと、宇垣は「でも、勝てそうなやつが好きなんです。勝てそうな大きい指輪とか大好きなんですけど、『モテないよ』とか言ってくる人いるんです。でもお前にはモテたくないんです、私」と切れ味鋭いひと言でスタジオを笑いに包んだ。