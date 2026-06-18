日向亘、伊東蒼、藤原大祐、次期朝ドラ『ブラッサム』石橋静河演じるヒロインのきょうだい役
石橋静河がヒロインを務める今秋放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合ほか）より、石橋演じる主人公・葉野珠のきょうだい役で日向亘、伊東蒼（あおい）、藤原大祐（たいゆ）の出演が発表された。日向、藤原は連続テレビ小説初出演。
【写真】伊東蒼は珠の妹、藤原大祐は末の弟に！
第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。
日向が演じるのは、珠の弟で葉野家・長男の葉野守。家族思いで、姉思い。人一倍責任感が強い人物だ。
伊東は、珠の妹で葉野家の次女の葉野俊子を演じる。工場勤めで、家計を支える。珠を慕い、その生き方に感化されていく。
藤原が演じるのは、球の弟の葉野家・次男、家族に愛される素直な末っ子の葉野英男。
制作統括・村山峻平は、「今回は主人公・葉野珠の弟役と妹役の三人を発表しました。珠を『姉さま』と呼んでいた幼い弟妹（きょうだい）たちは、岩国の地で成長し、さまざまな葛藤を抱えながら、珠の前に現れます。作家・葉野珠にとっても、弟・妹との再会が新しいステージへとつながっていきます。日向さん、伊東さん、藤原さんというフレッシュで熱量のある俳優の方々と早く撮影現場でご一緒できること、スタッフ一同楽しみにしています」と言葉を寄せている。
連続テレビ小説『ブラッサム』は、NHK総合にて今秋放送開始。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■日向亘
このお仕事をはじめてからずっと願い続けてきた連続テレビ小説への出演を今回『ブラッサム』で叶えることが出来ました。
演じさせていただく葉野守は、幼い頃から珠の背中をみて育ち、守られながらも珠の身を案じ、そして家族を守ろうと奮闘する家族愛に溢れた逞しい人物です。
“守”という名前のように、自分の愛する人たちを大きく包み込むような優しさを持ち、時に安心感を与えられる存在になれるよう精一杯努めてまいります！
■伊東蒼
俊子を演じます伊東蒼です。
現場見学へ行かせていただいたのですが、石橋さんを中心に温かく柔らかい空気でいっぱいで、この中で紡がれる『ブラッサム』という作品、そしてそこへ参加できることが既に楽しみでワクワクしています。
沢山の方に愛していただけるように、そして姉・珠さんの人生のそばに俊子として存在できるように、俊子の人生を愛を持って、大切に演じたいと思います。
よろしくお願いします！
■藤原大祐
珠の弟で、四兄弟の末っ子。英男を演じさせていただきます。藤原大祐です。
NHKの夜ドラ「柚木さんちの四兄弟。」では長男の役どころだったので四兄弟に何かと縁を感じています。末っ子らしく。天真爛漫に。葉野家を楽しみたいと思います。
『ブラッサム』に携われることを誇りに。精一杯、頑張ります！
【写真】伊東蒼は珠の妹、藤原大祐は末の弟に！
第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。
伊東は、珠の妹で葉野家の次女の葉野俊子を演じる。工場勤めで、家計を支える。珠を慕い、その生き方に感化されていく。
藤原が演じるのは、球の弟の葉野家・次男、家族に愛される素直な末っ子の葉野英男。
制作統括・村山峻平は、「今回は主人公・葉野珠の弟役と妹役の三人を発表しました。珠を『姉さま』と呼んでいた幼い弟妹（きょうだい）たちは、岩国の地で成長し、さまざまな葛藤を抱えながら、珠の前に現れます。作家・葉野珠にとっても、弟・妹との再会が新しいステージへとつながっていきます。日向さん、伊東さん、藤原さんというフレッシュで熱量のある俳優の方々と早く撮影現場でご一緒できること、スタッフ一同楽しみにしています」と言葉を寄せている。
連続テレビ小説『ブラッサム』は、NHK総合にて今秋放送開始。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■日向亘
このお仕事をはじめてからずっと願い続けてきた連続テレビ小説への出演を今回『ブラッサム』で叶えることが出来ました。
演じさせていただく葉野守は、幼い頃から珠の背中をみて育ち、守られながらも珠の身を案じ、そして家族を守ろうと奮闘する家族愛に溢れた逞しい人物です。
“守”という名前のように、自分の愛する人たちを大きく包み込むような優しさを持ち、時に安心感を与えられる存在になれるよう精一杯努めてまいります！
■伊東蒼
俊子を演じます伊東蒼です。
現場見学へ行かせていただいたのですが、石橋さんを中心に温かく柔らかい空気でいっぱいで、この中で紡がれる『ブラッサム』という作品、そしてそこへ参加できることが既に楽しみでワクワクしています。
沢山の方に愛していただけるように、そして姉・珠さんの人生のそばに俊子として存在できるように、俊子の人生を愛を持って、大切に演じたいと思います。
よろしくお願いします！
■藤原大祐
珠の弟で、四兄弟の末っ子。英男を演じさせていただきます。藤原大祐です。
NHKの夜ドラ「柚木さんちの四兄弟。」では長男の役どころだったので四兄弟に何かと縁を感じています。末っ子らしく。天真爛漫に。葉野家を楽しみたいと思います。
『ブラッサム』に携われることを誇りに。精一杯、頑張ります！