Ｗ杯初出場のカボベルデに追い風が吹いた。１次リーグ（Ｌ）初戦で強豪スペインを完封し歴史的勝ち点１獲得に貢献したＧＫボジニャの母エボラさんが、１次Ｌ第２戦ウルグアイ戦（２１日、マイアミ）を観戦できる見通しとなった。障壁となっていた米国入国ビザが発給される方向で調整が進んでいる。

４０歳のボジニャは１５日のスペイン戦後、母がビザ申請の保証金最大１万５千ドル（約２４０万円）を用意できず、観戦を断念したことを吐露。試合後に流した涙とともに話題となっていた。これに対し、カボベルデにルーツがある米民主党のジェフリーズ下院院内総務が動いた。同氏は自身のＸで「どんな母親も自分の子が歴史を作る瞬間を見逃すべきではない」とし、ルビオ国務長官に働きかけてビザ発給の見通しが立ったことを明かした。ビザ申請料が免除され、渡航手配も済んでいるという。

ビザ発給の見通しとなったことを受けて、エボラさんはＢＢＣの取材に対し、「急なことで驚いているけれど、すごくうれしい」とコメント。「息子を支え、勇気づけるだめに行き、試合後は抱きしめてあげます」と喜んでいる。