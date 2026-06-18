元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。背番号は「９８」に決定した。

小笠原は巨人への入団決意について「ジャイアンツの熱意がとても熱くてというところが一番です」と明かした。さらに「高校の先輩もいますし、ライデルもいるので。あとはライデルといったら、デニーさん（中日時代の投手コーチで現巨人国際スカウトの友利結氏）も色々関わってると思うので。僕も（デニーさんとは）選手とコーチの関係でいるのでそこもあるのかなと思います」と東海大相模ＯＢの大城卓三、守護神助っ人、の存在などが入団へ背中を押したことも口にした。また、「今は目の前の１試合１試合しっかりと成績を残してチームの目標に貢献することが一番やらなきゃいけないことなので、まずは全力を注いでやっていきたいと思います」と意気込んだ。

２１年から４年連続規定投球回をクリアし、２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャー登板はなく先発としてマイナーの３Ａ、２Ａで先発として登板を重ねてきた。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日、神奈川・藤沢市生まれ。２８歳。東海大相模で２、３年夏に甲子園出場。３年夏はエースとして甲子園優勝。１５年ドラフト１位で中日入団。２５年１月にポスティングシステムを利用してナショナルズと２年契約。今季は主にナショナルズ傘下２Ａハリスバーグでプレー。ＮＰＢ通算１６１試合、４６勝６５敗、防御率３．６２。１８０センチ、９３キロ。左投左打。