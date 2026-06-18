衆議院の憲法審査会では18日、憲法9条に関する集中討議が行われ、自衛隊の明記や9条2項の扱いなどをめぐり各党が意見を表明しました。

自民党は、「戦力の不保持」を定めた9条2項は維持した上で、自衛隊を明記する案を掲げており、「憲法には国防の観点が規定されておらず、自衛隊明記により憲法の未完成部分を埋めるもの」と説明しました。

一方、同じ与党の日本維新の会は、9条2項の削除や国防軍および軍人の明記などを主張しています。維新は「自衛隊の明記だけでは、現状を追認するだけで何も変わらない」と指摘しました。

また、国民民主党は、「象徴的に9条2項を残し、自衛のための戦力は例外として憲法に位置づけるやり方もある」としています。ただ、今国会では緊急事態条項などすでに議論が進んでいるものに絞って、条文化を進めるべきではないかと審議の進め方には苦言も呈しました。

中道改革連合は、「現状でも我が国の防衛に必要な法整備はなされている」とした上で、「自衛隊違憲論の解消を目的とした、自衛隊明記のための憲法改正は不要」と主張しました。

参政党は、一から憲法をつくる「創憲」を掲げており、「現行憲法に自衛隊を明記するだけでは不十分」で、「自衛軍を保持し、自国の防衛は他国に依存するの ではなく自らの手で行うべき」などと主張しました。

チームみらいは、9条を検討するにあたり「何が問題なのかを立法事実に基づき、各会派で認識を共有」した上で、法解釈や法律改正で対応できるのかそれとも憲法改正が必要なのかを検討するべきだと主張しました。

共産党は、「国民の多くは憲法改正を求めていない」として改正のための議論自体に反対しました。