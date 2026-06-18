KiUが夏フェスシーズンに向けたPOP UPを6月25日から開催。人気インフルエンサー・バヤコと初コラボ

株式会社ワールドパーティーが展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、夏フェスシーズンに向けた期間限定POP UPを株式会社アンドエスティが運営するフラッグシップストア「and ST TOKYO」にて、6月25日（木）〜7月22日（水）に開催する。

本POPUPは、GO TO FESをテーマに、人気レインウェアやバッグシリーズなど、フェスで役立つアイテムを幅広く展開。

また、本POPUPにあわせて、and ST所属の人気インフルエンサー・バヤコとの初コラボレーションアイテムを、2026年6月25日（木）よりand ST TOKYO POPUP、WEBストア「and ST」、KiU公式オンラインショップ限定で販売開始する。

【バヤコ コラボレーションアイテム】

今回のコラボレーションは、KiUのリアルユーザーでもあり、日頃からフェスカルチャーに親しんでいるバヤコとの“フェス好き”という共通点をきっかけに実現。

単なるコラボレーションではなく、“実際にフェスへ通う人たちのリアルな視点”をベースに、フェス当日の使いやすさや、移動・旅行シーンまでを想定しながらアイテムを制作した。

「自分たちが本当に持って行きたいもの」を軸に、デザインと機能性の両立を目指した。コレクションのコンセプトは、「フェスから日常、旅先まで、いつでもワクワクを連れていけるアクティブアイテム」となる。

バヤコ自身が愛用しているレインポンチョをはじめ、バッグカバーやポーチなど、実際のフェスや旅行シーンを想定しながらアイテムをセレクト。デザインには、普段使いもしやすいチェック柄を採用し、アクセントとして効かせたオレンジカラーがポイントだ。

フェスシーンはもちろん、日常のコーディネートにも取り入れやすいデザインに仕上がっている。また、すべてのアイテムには今回のコラボレーション限定タグが付属。

KiUらしい機能性と、バヤコならではの感性を融合した特別なコレクションとなっている。

【バヤコさんコラボ】スタンダードレインポンチョ 2ND

価格：\9,680（税込）カラー：オンブレチェック素材：ポリエステル100％機能：耐水圧20,000mmH2O

【バヤコさんコラボ】プロテクトハット

価格：\4,400（税込）カラー：ブラック素材：ポリエステル100％機能：UVカット率95％／耐水圧15,000mmH2O透湿性 6,000g／m・24h

【バヤコさんコラボ】ウォータープルーフバッグカバー

価格：\2,640（税込）カラー：オンブレチェック素材：ポリエステル100％

【バヤコさんコラボ】パッカブルコンプレッションポーチ

価格：\3,190（税込）カラー：オンブレチェック素材：ポリエステル100％

【バヤコさんコラボ】パッカブルコンプレッションポーチ ミニ

価格：\2,860（税込）カラー：オンブレチェック素材：ポリエステル100％

【バヤコさんコラボ】ウォーターリペレントマルチケース

価格：\1,760（税込）カラー：オンブレチェック素材：ポリエステル100％

【開催概要】

KiU POP UP STORE in and ST 2026開催期間：2026年6月25日 (木) 〜2026年7月22日（水）開催場所：and ST TOKYO所在地：WITH HARAJUKU 1F（東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号）営業時間：平日11:00〜21:00／土日祝10:00〜21:00展開商品：バヤコさんコラボレーションアイテムフジロックコラボレーションアイテム／KiU人気アイテム 他

【バヤコさんコラボレーションコレクション取り扱い店舗】

KiU公式オンラインショップhttps://kiu-online.jp/collections/bayako※販売開始：2026年6月25日（木）12:00

WEBストア「and ST」https://www.dot-st.com/kiu/disp/itemlist/?dispNo=002001028※販売開始：2026年6月25日（木）12:00

POP UP STORE（期間限定店）and ST TOKYO特設スペース※販売開始：2026年6月25日(木)※なくなり次第終了。