MFSが、ニューシングル「PRIDE」を6月17日に配信リリース。あわせて、9月20日に東京 WWW Xにて単独公演『MFS SPECIAL BANDSET』を開催することが発表された。

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「PRIDE」のプロデュースを手がけたのは、東京を拠点に活動するDJ／ビートメーカーのBungo。ダンスホールやダブをルーツに持つ彼のビートの上で、MFSは自身の信念や美学を表現している。

〈あいつがインフルエンサーなら私は処方箋〉という印象的なラインから始まる本楽曲は、〈自分の言葉だけを信じてみろ〉というメッセージを軸に構築されている。サウンド面では、グラミー賞受賞エンジニアのLiam Nolanがミキシングを担当し、マスタリングはUK Metropolis Studios所属のStuart Hawkesが担当。太く硬質なビートとMFSの低音ボイスを世界水準のサウンドへと仕上げている。

あわせて発表された約1年ぶりとなる単独公演『MFS SPECIAL BANDSET』は、MFS初となるスペシャルバンドセット編成で行われる特別公演となる。ギターにHIMI、パーカッションにJackson、ベースにMakoto Togashi、ドラムにManaw、キーボード／サックスにHinata Ishiiを迎え、MFSの楽曲をこの日限りのアレンジで披露。最速先行受付は、6月17日18時よりスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）