Miu Miu Beautyが描く“自分のための香り”──新フレグランス「Miutine」と六本木ヒルズの限定空間
香りは、誰のために纏うものなのでしょうか。近年のフレグランス市場では、自己表現の手段として香りを選ぶ価値観が広がりつつあります。そんな時代にMiu Miu Beautyが発表した新フレグランス「Miutine（ミューティン）」は、“誰かの視線のためではなく、自分自身のために纏う香り”という明確なメッセージを掲げています。
Miu Miu Beautyは、新フレグランス「Miutine オードパルファム」のローンチを記念し、2026年7月1日から7月12日まで六本木ヒルズで期間限定ポップアップイベントを開催します。また、日本・韓国のMiu Miu Beautyアンバサダーには、IVEのチャン・ウォニョンが就任しました。
Courtesy of Miu Miu Beauty
Miu Miuが考える新しいフェミニニティ
Miu Miuはこれまで、クラシックなエレガンスと反骨精神、知性と遊び心といった相反する要素を共存させながら独自の世界観を築いてきました。今回の「Miutine」もまた、その美学の延長線上にあります。
Courtesy of Miu Miu Beauty
ブランドが掲げるのは、既存のフェミニニティに従うのではなく、自分自身で美しさを定義するという考え方です。アンバサダーに起用されたチャン・ウォニョンもまた、洗練されたエレガンスと大胆さを併せ持つ存在として紹介されています。
クラシックなシプレーに宿る遊び心
「Miutine」を手掛けたのは、現代を代表する調香師の一人であるドミニク・ロピオンです。香りの構成は、クラシックなシプレーをベースにしながら、フルーティーでグルマンな要素を重ねたもの。伝統的な香調を土台としながらも、予想外の軽やかさと遊び心を加えています。
Courtesy of Miu Miu Beauty
トップノートでは、野生のストロベリー「マラ・デ・ボワ」を思わせるみずみずしいアコードが広がり、ミドルノートではガーデニアアコードが透明感のある華やかさを添えます。ラストにはブラウンシュガーとバーボンバニラが重なり合い、甘さと深みを残しながら余韻へと続きます。
トフィーカラーのマテラッセボトル
香りだけでなく、ボトルデザインにもMiu Miuらしさが表現されています。トフィーカラーのマテラッセボトルは、ブランドを象徴するレザーグッズの意匠を想起させるデザイン。クラシックな美しさと現代的な感覚が共存し、ドレッサーに置かれたときもオブジェのような存在感を放ちます。
Courtesy of Miu Miu Beauty
Miutine オードパルファム
30mL：14,300円
50mL：19,500円
100mL：26,200円
※メーカー希望小売価格
六本木ヒルズに現れるMiu Miuの世界
7月1日から開催されるポップアップイベントでは、Miu Miuを象徴するAzzurro Blue（アズーロブルー）を基調とした空間が登場します。会場では「Miutine」の香りを体験できるほか、特設フォトブースなどのコンテンツも用意されています。
Courtesy of Miu Miu Beauty
近年、フレグランスは単なる香水ではなく、ブランドの世界観そのものを体験する入り口となっています。今回のポップアップもまた、香りを通じてMiu Miuの美学へ触れる機会となりそうです。
“自分のため”というラグジュアリー
現代のラグジュアリーは、他者に見せるためのものから、自分自身の感覚を満たすためのものへと変化しつつあります。「Miutine」が提案するのもまた、その価値観です。
誰かに好かれるためではなく、自分らしくあるために香りを纏うこと。クラシックなシプレーに遊び心を加えた香りと、Miu Miuらしい自由な精神。その両方を閉じ込めた「Miutine」は、Miu Miu Beautyが描く新しいフェミニニティを象徴するフレグランスと言えるでしょう。
【INFORMATION】
Miu Miu Beauty’s POP UP in Roppongi Hills
会期：2026年7月1日（水）〜7月12日（日）
営業時間：11:00〜20:00
※7月2日（木）のみ11:00〜15:00
会場：六本木ヒルズ ヒルズカフェ 2F
（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ ヒルサイド2F）
Miu Miu Beautyは、新フレグランス「Miutine オードパルファム」のローンチを記念し、2026年7月1日から7月12日まで六本木ヒルズで期間限定ポップアップイベントを開催します。また、日本・韓国のMiu Miu Beautyアンバサダーには、IVEのチャン・ウォニョンが就任しました。
Miu Miuが考える新しいフェミニニティ
Miu Miuはこれまで、クラシックなエレガンスと反骨精神、知性と遊び心といった相反する要素を共存させながら独自の世界観を築いてきました。今回の「Miutine」もまた、その美学の延長線上にあります。
Courtesy of Miu Miu Beauty
ブランドが掲げるのは、既存のフェミニニティに従うのではなく、自分自身で美しさを定義するという考え方です。アンバサダーに起用されたチャン・ウォニョンもまた、洗練されたエレガンスと大胆さを併せ持つ存在として紹介されています。
クラシックなシプレーに宿る遊び心
「Miutine」を手掛けたのは、現代を代表する調香師の一人であるドミニク・ロピオンです。香りの構成は、クラシックなシプレーをベースにしながら、フルーティーでグルマンな要素を重ねたもの。伝統的な香調を土台としながらも、予想外の軽やかさと遊び心を加えています。
Courtesy of Miu Miu Beauty
トップノートでは、野生のストロベリー「マラ・デ・ボワ」を思わせるみずみずしいアコードが広がり、ミドルノートではガーデニアアコードが透明感のある華やかさを添えます。ラストにはブラウンシュガーとバーボンバニラが重なり合い、甘さと深みを残しながら余韻へと続きます。
トフィーカラーのマテラッセボトル
香りだけでなく、ボトルデザインにもMiu Miuらしさが表現されています。トフィーカラーのマテラッセボトルは、ブランドを象徴するレザーグッズの意匠を想起させるデザイン。クラシックな美しさと現代的な感覚が共存し、ドレッサーに置かれたときもオブジェのような存在感を放ちます。
Courtesy of Miu Miu Beauty
Miutine オードパルファム
30mL：14,300円
50mL：19,500円
100mL：26,200円
※メーカー希望小売価格
六本木ヒルズに現れるMiu Miuの世界
7月1日から開催されるポップアップイベントでは、Miu Miuを象徴するAzzurro Blue（アズーロブルー）を基調とした空間が登場します。会場では「Miutine」の香りを体験できるほか、特設フォトブースなどのコンテンツも用意されています。
Courtesy of Miu Miu Beauty
近年、フレグランスは単なる香水ではなく、ブランドの世界観そのものを体験する入り口となっています。今回のポップアップもまた、香りを通じてMiu Miuの美学へ触れる機会となりそうです。
“自分のため”というラグジュアリー
現代のラグジュアリーは、他者に見せるためのものから、自分自身の感覚を満たすためのものへと変化しつつあります。「Miutine」が提案するのもまた、その価値観です。
誰かに好かれるためではなく、自分らしくあるために香りを纏うこと。クラシックなシプレーに遊び心を加えた香りと、Miu Miuらしい自由な精神。その両方を閉じ込めた「Miutine」は、Miu Miu Beautyが描く新しいフェミニニティを象徴するフレグランスと言えるでしょう。
【INFORMATION】
Miu Miu Beauty’s POP UP in Roppongi Hills
会期：2026年7月1日（水）〜7月12日（日）
営業時間：11:00〜20:00
※7月2日（木）のみ11:00〜15:00
会場：六本木ヒルズ ヒルズカフェ 2F
（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ ヒルサイド2F）