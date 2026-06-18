メルカリは18日、米国で世界共通アプリ「メルカリ グローバルアプリ」の提供を米国時間17日に開始したと発表した。

メルカリ グローバルアプリ

米国から、世界共通アプリ「グローバルアプリ」を通じて日本の「メルカリ」と「メルカリShops」の商品に直接アクセスできるようになる。「メルカリ」の商品に加え、「駿河屋」の商品を購入可能だ。

外部の購入代行業者を介さずに「日本版メルカリ」から購入できるため、「US版メルカリ」で「日本版メルカリ」の商品を購入する場合と比べて安価に購入できる。

「グローバルアプリ」で購入する商品については、発送前にメルカリがすべての商品をチェックする「全品検品」が実施される。また、配送中の破損や紛失時の補償が無料で付帯し、配送追跡機能も利用できる。

米国ではUS版メルカリとの両輪で展開へ

メルカリは、創業翌年の2014年1月に米国拠点を設立し、同年9月に米国内のCtoC取引を中心とした「US版メルカリ」の提供を始めていた。

2024年8月には、米国のユーザーが「US版メルカリ」で「日本版メルカリ」の商品を直接探して購入できる機能「Mercari × Japan」の提供を開始した。

今後、「US版メルカリ」で「Mercari × Japan」として提供していた越境取引機能は「グローバルアプリ」に統合され、米国では「グローバルアプリ」と「US版メルカリ」の2サービスが展開される。

グローバルアプリ提供は米国が3カ所目に

メルカリは2025年9月、海外の購入者と日本の事業者が取引できる世界共通のプラットフォーム「グローバルアプリ」の提供を台湾と香港で開始していた。

日本の「メルカリ」と「メルカリShops」の商品を海外から閲覧・購入できる「グローバルアプリ」の米国での提供は、台湾と香港に続く3カ所目の提供となる。

米国ユーザー向けキャンペーン

米国での「グローバルアプリ」のローンチを記念して、米国のユーザー向けにキャンペーンを実施する。6月18日～7月5日の期間中は、最大3枚のクーポンを利用できる。

クーポンの内容は、「初回購入限定30％OFFクーポン（上限25ドル）」、「トレーディングカードカテゴリ限定25％OFFクーポン（上限20ドル）」、「全カテゴリ対象20％OFFクーポン（上限15ドル）」。